Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home International Europa Schweiz National League EV Zug Dominik Schlumpf verlässt den EVZ nach 12 Jahren
EV ZugTransfer-News

Dominik Schlumpf verlässt den EVZ nach 12 Jahren

6. Mai 20261 Mins read61
Share
Dominik Schlumpf #18 (EV Zug) - © Philipp Hegglin/ EV Zug Official)
Share

Zug. (PM EVZ) Mit Saisonende 2025/26 endet auch die Zeit von Dominik Schlumpf beim EVZ.

Der Verteidiger hat in seinen zwölf Jahren viele Spuren beim EVZ hinterlassen.

12 Saisons.
660 Spiele in Blau und Weiss.
22 Tore. 96 Assists.
Zweimal Schweizermeister. Einmal Cupsieger.

Dominik Schlumpf hat den EVZ in den vergangenen Jahren auf und neben dem Eis massgeblich geprägt. Nun trennen sich die Wege, sein Vertrag ist zum Saisonende 2025/26 ausgelaufen.

Dominik Schlumpf zählt zu den dienstältesten EVZ Spielern. Im November 2014 stiess er im Alter von 23 Jahren im Rahmen eines besonderen Tauschgeschäfts nach Zug: Alessio Bertaggia und Calle Andersson gingen vom EVZ zu Lugano, Nati-Verteidiger Dominik Schlumpf den umgekehrten Weg. Schlumpf kam plötzlich – und blieb dann ganze zwölf Saisons in der Zentralschweiz.

Seine Zeit beim EVZ ist gleichbedeutend mit dem Zuger Aufschwung im Schweizer Eishockey: Regelmässige Teilnahmen am Playoff-Halbfinal und Final, welche erst im Cupsieg 2019 und dann in den Schweizer Meistertiteln 2021 und 2022 mündeten.

Dominik Schlumpf: «Ich blicke mit grosser Dankbarkeit auf meine zwölf Jahre beim EVZ zurück und Zug ist für mich zu einem Zuhause geworden. Ich bin unglaublich dankbar für alles, was ich hier erleben durfte, die gemeinsamen Erfolge, die Emotionen, die Unterstützung der Fans und die vielen Menschen, die mich auf diesem Weg begleitet haben. Diese Zeit werde ich nie vergessen.»

Reto Kläy, General Manager des EVZ: «Die Verdienste von Dominik für den EVZ sind riesig. Ich mag mich noch genau an den Trade erinnern, als wir ihn 2014 zu Zug lotsten. Ein Transfer, der sich mehr als ausbezahlt hat. Im Namen der ganzen EVZ Organisation bedanke ich mich für seinen grossen Einsatz für Blau und Wiis.»

Ob Dominik Schlumpf seine Eishockey-Karriere fortsetzt, ist noch nicht bekannt. Beendet er sie diesen Sommer und somit beim EVZ, wird seine Nummer 18 als «Retired Number» unters Hallendach der OYM hall gezogen. Dann hätte Schlumpf vier der fünf geforderten Kriterien (10 Jahre 1. Mannschaft EVZ, Schweizermeister mit dem EVZ, 50 Spiele mit der A-Nati, Ende der Profikarriere beim EVZ) erfüllt.

Der EVZ bedankt sich schon jetzt bei Dominik Schlumpf für zwölf unvergessliche Jahre im EVZ Dress und wünscht ihm für die Zukunft alles Gute.

Auch interessant:
Kader & Gerüchte DEL 2026/2027

Kader & Gerüchte DEL2 2026/2027

Folgt uns
95
Können die Eisbären Berlin den Abgang von Meistertrainer Serge Aubin adäquat ersetzen?

Share
Previous post Straubing Tigers verabschieden sich von zwei weiteren Teammitgliedern

Leave a comment

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Eishockey-Magazin TV

Sportfoto-Sale - die Fotodatenbank für Print- und Onlinemedien
! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!
! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! - Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen - Hintergrund und wie man spenden kann
Anzeige
+18 Glücksspiel kann süchtig machen.
GHZD
Anzeige
+18 Glücksspiel kann süchtig machen.
Spielsucht? Hier bekommen Sie Hilfe Wenn Sie Probleme mit Spielsucht haben oder sich um Angehörige oder Freunde sorgen, finden Sie Hilfe bei der „Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Unter der kostenlosen Hilfe-Hotline 0800 1 37 27 00 erhalten Sie alle Informationen zu Hilfsangeboten rund um das Thema Spielsucht!
Werbehinweis Diese Website enthält Affiliate-Links. Das bedeutet, dass wir möglicherweise eine Provision erhalten, wenn Sie sich bei einem der verlinkten Portale anmelden. Es entstehen Ihnen keine zusätzlichen Kosten. Es gelten die AGB der jeweiligen Wettanbieter.
Related Articles
Iserlohn RoostersTransfer-News

Wechsel ins Sauerland: Iserlohn Roosters verpflichten Maximilian Strauß

Iserlohn. (PM Roosters) Die Iserlohn Roosters verpflichten zur kommenden Saison den deutschen...

By6. Mai 2026
Eisbären RegensburgTransfer-News

Defensivspezialist bleibt den Eisbären Regensburg treu

Regensburg. (PM Eisbären) Mit Patrick Demetz verlängert ein wichtiger Eckpfeiler des Defensivverbundes...

By6. Mai 2026
Hannover ScorpionsTransfer-News

Rico Rossi bleibt Headcoach und wird Sportlicher Leiter der Hannover Scorpions!

Mellendorf. (PM Scorpions) Rico Rossi kam während der vergangenen Saison zu den...

By6. Mai 2026
! +Adler MannheimTransfer-News

Adler verabschieden sieben Spieler

Mannheim. (PM Adler) Die Abschlussgespräche sind geführt, weitere Personalentscheidungen getroffen. Demnach werden...

By6. Mai 2026
Copyright 2025 by Eishockey-Magazin.de /Alle Rechte vorbehalten