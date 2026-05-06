Dominik Schlumpf verlässt den EVZ nach 12 Jahren

Zug. (PM EVZ) Mit Saisonende 2025/26 endet auch die Zeit von Dominik Schlumpf beim EVZ.

Der Verteidiger hat in seinen zwölf Jahren viele Spuren beim EVZ hinterlassen.

12 Saisons.

660 Spiele in Blau und Weiss.

22 Tore. 96 Assists.

Zweimal Schweizermeister. Einmal Cupsieger.

Dominik Schlumpf hat den EVZ in den vergangenen Jahren auf und neben dem Eis massgeblich geprägt. Nun trennen sich die Wege, sein Vertrag ist zum Saisonende 2025/26 ausgelaufen.

Dominik Schlumpf zählt zu den dienstältesten EVZ Spielern. Im November 2014 stiess er im Alter von 23 Jahren im Rahmen eines besonderen Tauschgeschäfts nach Zug: Alessio Bertaggia und Calle Andersson gingen vom EVZ zu Lugano, Nati-Verteidiger Dominik Schlumpf den umgekehrten Weg. Schlumpf kam plötzlich – und blieb dann ganze zwölf Saisons in der Zentralschweiz.

Seine Zeit beim EVZ ist gleichbedeutend mit dem Zuger Aufschwung im Schweizer Eishockey: Regelmässige Teilnahmen am Playoff-Halbfinal und Final, welche erst im Cupsieg 2019 und dann in den Schweizer Meistertiteln 2021 und 2022 mündeten.

Dominik Schlumpf: «Ich blicke mit grosser Dankbarkeit auf meine zwölf Jahre beim EVZ zurück und Zug ist für mich zu einem Zuhause geworden. Ich bin unglaublich dankbar für alles, was ich hier erleben durfte, die gemeinsamen Erfolge, die Emotionen, die Unterstützung der Fans und die vielen Menschen, die mich auf diesem Weg begleitet haben. Diese Zeit werde ich nie vergessen.»

Reto Kläy, General Manager des EVZ: «Die Verdienste von Dominik für den EVZ sind riesig. Ich mag mich noch genau an den Trade erinnern, als wir ihn 2014 zu Zug lotsten. Ein Transfer, der sich mehr als ausbezahlt hat. Im Namen der ganzen EVZ Organisation bedanke ich mich für seinen grossen Einsatz für Blau und Wiis.»

Ob Dominik Schlumpf seine Eishockey-Karriere fortsetzt, ist noch nicht bekannt. Beendet er sie diesen Sommer und somit beim EVZ, wird seine Nummer 18 als «Retired Number» unters Hallendach der OYM hall gezogen. Dann hätte Schlumpf vier der fünf geforderten Kriterien (10 Jahre 1. Mannschaft EVZ, Schweizermeister mit dem EVZ, 50 Spiele mit der A-Nati, Ende der Profikarriere beim EVZ) erfüllt.

Der EVZ bedankt sich schon jetzt bei Dominik Schlumpf für zwölf unvergessliche Jahre im EVZ Dress und wünscht ihm für die Zukunft alles Gute.