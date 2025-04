Dominik Quinlan wird Cheftrainer der Erding Gladiators

Erding. (PM Gladiators) Die Erding Gladiators haben einen neuen Mann an der Bande: Dominik Quinlan übernimmt zur kommenden Saison das Amt des Cheftrainers der Oberliga-Mannschaft.

Der 36-jährige gebürtige Rosenheimer kommt vom EHC Klostersee nach Erding und bringt nicht nur Oberliga-Erfahrung, sondern auch eine beeindruckende Vita als Spieler und Trainer mit.

„Schon im ersten Gespräch waren wir von Dominik überzeugt“, betont David Whitney, sportlicher Leiter der Gladiators. „Er bringt genau die Mischung aus Motivation, Kompetenz und Eishockey-Expertise mit, die wir uns für dieses Amt gewünscht haben. Dominik wird mit seinen Impulsen und seinem Input der richtige Mann für uns sein.“

Quinlan durchlief den Nachwuchs der Starbulls Rosenheim und machte früh mit seiner starken Punkteausbeute in der DNL auf sich aufmerksam. 2006 wechselte er zum damaligen Oberligisten EHC Klostersee, wo er sich direkt als Stammspieler etablierte und als „Rookie des Jahres“ ausgezeichnet wurde. Über Stationen bei den Landshut Cannibals und den Schwenninger Wild Wings sammelte er wertvolle Erfahrung in der 2. Bundesliga, bevor er 2015 verletzungsbedingt seine aktive Karriere beendete.

Nahtlos erfolgte der Übergang an die Bande: Quinlan übernahm zunächst die U23 in Klostersee, wurde 2016 Cheftrainer der ersten Mannschaft und führte diese mit großem Engagement und sportlichem Know-how bis in die Oberliga Süd. Nach sieben Jahren als Trainer wurde er in Grafing sportlicher Leiter, kehrte aber in der letzten Saison interimsweise auf die Trainerbank zurück.

„Ich freue mich sehr auf die Herausforderung bei den Erding Gladiators und die neue Aufgabe in der Oberliga. Natürlich ist mir bewusst, dass die Erwartungen hoch sind – aber ich bin guter Dinge, dass ich dem Team wichtige Impulse geben kann. Ich werde unmittelbar loslegen und gemeinsam mit der Vereinsführung die Planungen für die neue Saison gezielt vorantreiben.“

Mit der Verpflichtung von Quinlan stellen die Gladiators die Weichen für eine erfolgreiche und nachhaltige Oberliga-Saison 2025/26. Die Vereinsführung setzt damit auf einen Coach, der nicht nur strategisch denkt, sondern auch die Fähigkeit besitzt, junge Talente weiterzuentwickeln und ein Team leidenschaftlich zu führen.

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Eishockey-Magazin TV