Dominik Patocka verlÃ¤ngert bei den Ice Dragons

Herford. (PM HEV) Der Herforder Eishockey Verein vermeldet die nächste Vertragsverlängerung für die kommende Saison. Dominik Patocka bleibt auch in der Spielzeit 23/24 bei...

Herford. (PM HEV) Der Herforder Eishockey Verein vermeldet die nächste Vertragsverlängerung für die kommende Saison.

Dominik Patocka bleibt auch in der Spielzeit 23/24 bei den Ice Dragons und geht somit in seine zweite Saison bei den Ostwestfalen.

Der inzwischen 29jährige Deutsch-Tscheche wechselte im vergangenen Jahr aus Lindau zum HEV und wurde im Verlauf der Saison zu einem sehr wichtigen Spieler für das Herforder Spiel. Das Mannschaftsumfeld bezeichnet den Stürmer als sehr teamorientierten Spieler, die Fans lernten ihn als den, der immer lacht kennen, während er auf dem Eis seinen Gegner durchaus auch mal die Zähne zeigte. Mit 48 Scorerpunkten, davon 18 Tore und 30 weitere Vorlagen, holte Dominik Patocka seinen höchsten Scorerwert innerhalb einer Saison im Seniorenbereich. Je länger die Saison dauerte, desto stärker agierte er, was mit Sicherheit auch auf seine Physis, die er in Herford noch einmal enorm weiterentwickelte, zurückzuführen ist.

Mittlerweile weilt Herfords Nummer 87 wieder in Tschechien, verbringt dort die Sommermonate, um seine berufliche Laufbahn in der elterlichen Firma voranzutreiben. Dabei führt ihn seine Arbeit im Außendienst jedoch in alle möglichen Gebiete auch außerhalb Europas. In Prag wird sich Dominik Patocka mit Sicherheit wieder mit namhaften Eishockeyspielern zusammentun, um sich auf die kommende Saison bei den Ice Dragons vorzubereiten.

„Es war eine turbulente Saison mit Höhen und Tiefen und gerade in den Tiefen hat sich gezeigt, wie gut diese Mannschaft zusammenhält und sich immer wieder neu motiviert hat. Ich freue mich schon sehr, wenn die Mannschaft im Sommer wieder komplett zusammenkommt und natürlich wollen wir unbedingt die PrePlayOffs erreichen und wenn möglich auch mehr, aber es ist schließlich kein Wunschkonzert. Ich persönlich möchte gerne nahtlos an die vergangenen Saison anknüpfen, besonders an die zweite Hälfte und hoffe, dass ich dann etwas früher den Puck im Netz versenke. Besonders bedanken möchte ich mich bei den Fans, die in Höhen und Tiefen immer hinter uns standen und zur richtigen Zeit auch mal kritisiert haben. Auch an das gesamte Umfeld und den gesamten Verein ein dickes Dankeschön. Ich hoffe, dass die Unterstützung auch in der nächsten Saison wieder so gut und natürlich zahlreich ist und dass wir gemeinsam die Ziele erreichen“, blickt Dominik Patocka schon einmal auf die nächste Eiszeit.

Der Herforder Eishockey Verein ist froh, dass Dominik Patocka eine weitere Saison das Trikot der Ice Dragons tragen wird.

2419 Wo sollte der Deutschland Cup 2023 ausgetragen werden? Augsburg Berlin Dresden Garmisch-Partenkirchen Kassel Landshut München Nürnberg Oberhausen an einem anderen Ort