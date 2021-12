Dominik Patocka stÃ¼rmt ab sofort fÃ¼r Islanders

Lindau (EVL) – Die EV Lindau Islanders können nach dem Abgang von Daniel Schwamberger die vakante Stürmerposition neu besetzen. Der aktuell vertragslose Dominik Patocka...

Lindau (EVL) – Die EV Lindau Islanders können nach dem Abgang von Daniel Schwamberger die vakante Stürmerposition neu besetzen.

Der aktuell vertragslose Dominik Patocka war zuletzt bei der EG Dietz-Limburg aus der Oberliga Nord unter Vertrag und wechselt nun an den Bodensee. Er wird bei den Islanders mit der Nummer 87 auflaufen und auch schon beim Weihnachtsspiel am zweiten Weihnachtsfeiertag (26. Dezember / 18 Uhr) gegen die Passau Black Hawks im Kader der Lindauer stehen.

Nach einigen Wochenenden mit einem knapp besetzten Sturm, haben die Islanders nun wieder mehr Variabilität in ihren Offensivreihen. „Ich freue mich, dass Dominik sich für den EVL entschieden hat. Er wird dem Kader mehr Tiefe und dem Trainer mehr Möglichkeiten in der Reihenzusammenstellung im Sturm geben“, so der Sportliche Leiter der Islanders, Sascha Paul.

Mit 27 Jahren und den bisherigen Stationen in seiner Eishockeylaufbahn bringt Dominik Patocka auf jeden Fall weitere Erfahrung ins Team und kann den Lindauern in der momentanen Situation sicherlich weiterhelfen. Der 1,80 große Stürmer und Linksschütze ist ein sehr guter Assistgeber und hat in seiner bisherigen Laufbahn so auch die meisten Scorerpunkte erzielt.

Dominik Patocka, geboren in Rosenheim, durchlief beim EV Regensburg alle Jugendmannschaften bis zur U16, wo er in jungen Jahren schon bei der U18 spielen durfte. Im Anschluss zog es ihn zwei Spielzeiten zu Slavia Prag und ein Jahr in die USA. Für die deutschen Nachwuchsteams des DEB absolvierte er von der U17 bis zu U19 insgesamt 29 Spiele. Die meisten Spiele machte Patocka aber in den deutschen Oberligen, genauer gesagt bisher 331, bei denen er 236 Scorerpunkte erzielen konnte. Für die Lausitzer Füchse und die Kassel Huskies absolvierte Dominik Patocka auch Spiele in der DEL2 und für den ERC Ingolstadt auch fünf Partien in der DEL.

Die Verantwortlichen der EV Lindau Islanders sondieren aktuell weiterhin intensiv den Spielermarkt, um dem Kader noch mehr Tiefe zu verleihen.

Die Passau Black Hawks am zweiten Weihnachtsfeiertag zu Gast in Lindau

„Sechs-Punkte Spiel“ für beide Teams

Lindau. (EVL) Nach dem verdienten Sieg gegen den Deggendorfer SC und der Niederlage beim EV Füssen, erwarten die EV Lindau Islanders am Sonntag (26. Dezember / 18 Uhr) den direkten Tabellennachbarn aus Passau.

Für die Black Hawks und die Islanders ist es ein sogenanntes „Sechs-Punkte-Spiel“, denn mit einem Sieg könnten die Islanders den Abstand zu ihren Verfolgern vergrößern, Passau hingegen könnte die Lindauer bei einem eigenen Sieg überholen. Das wichtige Spiel gibt es wie gewohnt auch bei SpradeTV live zu sehen.

Beim letztjährigen Aufsteiger Passau gab es im Sommer einen etwas größeren Umbruch. Einige Akteure verließen den Verein. Mit Liam Blackburn mussten die Passauer zudem einen der herausragenden Spieler der vergangenen Oberligasaison ziehen lassen. Der Torgarant der Passauer wechselte innerhalb der Liga zum Konkurrent nach Deggendorf und punktet da ordentlich. Aber auch die Black Hawks bedienten sich ihrerseits beim Konkurrenten aus Deggendorf, die Transfers von Verteidiger Marcel Pfänder und Stürmer Sergej Janzen in die Drei-Flüsse-Stadt dürften getrost als Königstransfers gewertet werden. Goalie Raphael Fössinger und Stürmer Sascha Maul komplettieren das Quartett aus Deggendorf.

Zwei Spieler mit Lindauer Vergangenheit kamen ebenfalls dazu. Santeri Ovaska (Hannover) und Manuel Malzer (Herne) kamen aus der Oberliga Nord nach Passau. Ex-Islander Jeff Smith, der im Dezember 2020 aus Neuwied nach Passau kam, blieb den BlackHawks treu. Zweiter Kontingentspieler neben Smith ist Anders H. Poulsen, ein ehemaliger dänischer Nationalspieler und Teilnehmer an zwei Weltmeisterschaften. Zusammen mit Niklas Pill führt Anders H. Poulsen die interne Scorerwertung der Black Hawks an.

Im ersten Aufeinandertreffen der Saison, gab es für die Islanders eine knappe 2:3 Overtime-Niederlage, als man vier Sekunden vor Ablauf der Overtime noch den KO kassierte und mit nur einem Punkt zurück an den Bodensee reisen musste. Für die Islanders wird gegen die Black Hawks hauptsächlich darauf ankommen, die sich bietenden Chancen besser als in Füssen zu nutzen, um die drei Punkte zu behalten und den Abstand in der Tabelle nach hinten zu vergrößern.

Für die Spiele über die Jahre, rechnen die Islanders zudem mit Verstärkung aus der U20 des Augsburger EV (AEV). Wer für die Islanders im Einsatz sein wird, entscheidet sich aber kurzfristig.

Zünglein an der Waage könnten im direkten Duell die Fans werden, welche im Normallfall am zweiten Weihnachtsfeiertag in Scharen in die Eissportarena kommen und die Islanders anfeuern. Trotz der Beschränkungen können alle Dauerkarten und Sponsorenkarten bedient werden. Die restlichen Tageskarten, wenn auch nicht extrem viele, können ab sofort online auf der Homepage des EVL oder an jeder Reservix-Vorverkaufsstelle gekauft werden. Vorgabe zum Eintritt in die Eissportarena ist 2G-Plus (geimpft & genesen, mit aktuellen Test).

2G Plus Regelung zu den Heimspielen der EV Lindau Islanders:

o Alle Personen ab dem 12.Lebensjahr müssen entweder Geimpft oder Genesen plus einem in den letzten 24 Stunden durchgeführtem medizinischen Antigentest getestet sein. Ein elektronischer oder in Papierform beglaubigter Testnachweis ist zwingend erforderlich.

o Personen, die als „Geboostert“ gelten (15 Tage nach Boosterimpfung) müssen unter folgenden Bedingungen keinen Schnelltest, aber die Impfnachweise, vorlegen:

 vollständige Impfung ( 2 Impfungen mit Ausnahme Johnson&Johnson nur 1 Impfung) + eine Auffrischung die 14 Tage zurückliegt

 Genesene Person + zwei Impfungen (innerhalb des Genesenenstatus 1 Auffrischungsimpfung und spätestens innerhalb von 6 Monaten nach der 1. Impfung die zweite Auffrischungsimpfung) welche auch 14 Tage her sein muss

o Von der Testplicht ausgenommen sind Kinder bis zum sechsten Lebensjahr sowie Schüler und Schülerinnen bis einschließlich 11 Jahre (unter Vorlage eines Schülerausweises oder ähnlichem Dokument) oder noch nicht eingeschulte Kinder.

o Es gilt eine FFP2 Maskenpflicht während dem gesamten Stadionaufenthalt für alle Personen ab dem 16. Lebensjahr. Zwischen dem sechsten und 16.Lebensjahr ist eine medizinische Maske ausreichend. Die Maske darf nur kurzzeitig während dem Verzehr von Speisen und Getränken abgelegt werden.

o Es gilt eine Mindestabstandsregelung bei Personen aus zwei verschiedenen Haushalten. Zwei Personen aus zwei Haushalten müssen durchgehen daher ab sofort wieder mindestens 1,5 Meter Abstand zueinander einhalten.

o Die Zuschauerzahl in der Eissportarena ist auf 313 Zuschauer beschränkt (25% der möglichen Zuschauerkapazität)