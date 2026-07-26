Dominik Luft verstärkt die Ratinger Ice Aliens!

Ratingen. (PM Ice Aliens) Die Ratinger Ice Aliens können einen weiteren erfahrenen Offensivspieler in ihren Reihen begrüßen: Dominik Luft wird in der kommenden Saison das Trikot der Außerirdischen tragen und dabei mit der Rückennummer 92 auflaufen.

Der 33-jährige Stürmer bringt reichlich Erfahrung aus dem deutschen Eishockey mit und war in den vergangenen Jahren für verschiedene Vereine, auch in der Oberliga aktiv. Zuletzt stand er bei den Eagles Essen-West unter Vertrag, für die er in 26 Spielen 45 Punkte sammelte und nur 10 Strafminuten kassierte. Mit einer Körpergröße von 187 cm und einem Gewicht von 92 kg bringt Luft zudem die nötige Physis mit, um sich in den entscheidenden Spielsituationen durchzusetzen.

Die Verantwortlichen der Ratinger Ice Aliens freuen sich über die Verpflichtung des routinierten Stürmers und sind überzeugt, dass Dominik Luft sowohl sportlich als auch mit seiner Erfahrung eine wichtige Rolle im Team übernehmen wird.

Chef-Trainer und Sport-Manager Frank Gentges zur Neuverpflichtung: „Dominik ist ein spielintelligenter Stürmer mit Scorerqualitäten und reichlich Erfahrung, der uns insbesondere auch im Powerplay gut tun wird. Des Weiteren kann er als Außen- und Mittelstürmer spielen, wobei er bei mir als Außenstürmer eingeplant ist. Wir waren seit langem in Kontakt und ich bin froh, dass er sich schlussendlich für uns entschieden hat.“

Dominik Luft kann es kaum erwarten, dass es wieder los geht: „Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung in Ratingen. Der Verein gehört zu den Top-Teams der Regionalliga und ich kenne einige Spieler im Team. Mein Ziel ist es eine starke Saison zu spielen und meinen Teil dazu beizutragen.“

Seine Karriere in Zahlen

Source: Dominik Luft @ Elite Prospects

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