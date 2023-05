Dominik Kahun: „Wir wissen, dass Ungarn auch ein sehr unangenehmer Gegner ist“ – Am Sonntag geht‘s um die nächsten wichtigen Punkte

Tampere. (PM DEB) Nach zwei Siegen in Folge gegen Dänemark (6:4) und Österreich (4:2) hat die Nationalmannschaft die Chancen auf das Erreichen des Viertelfinales...

Tampere. (PM DEB) Nach zwei Siegen in Folge gegen Dänemark (6:4) und Österreich (4:2) hat die Nationalmannschaft die Chancen auf das Erreichen des Viertelfinales bei der 2023 IIHF-Weltmeisterschaft gewahrt.

Am morgigen Sonntag steht das vorletzte Gruppenspiel für das Team von Bundestrainer Harold Kreis auf dem Programm. Um 15:20 Uhr deutscher Zeit heißt der Gegner Ungarn.

Mit sechs Punkten aus den vergangenen beiden Spielen hat sich die DEB-Auswahl ins Mittelfeld der Gruppe A vorgearbeitet und ist weiter aus eigener Kraft in der Lage, den Viertelfinal-Einzug zu realisieren. Insofern ist die Mannschaft fokussiert auf die nächste Aufgabe, die morgen Nachmittag gegen Ungarn ansteht. Am heutigen Samstag nutzt die deutsche Mannschaft den Tag aus, um zu regenerieren und die Erkenntnisse aus den Partien gegen Dänemark und Österreich für das Spiel gegen Ungarn umzusetzen. Dafür standen auch verschiedene Team-Meetings auf der Agenda des Tages. Am frühen Nachmittag stand ein freiwilliges Eis-Training im Practice Rink der Nokia Arena an. Einige Nationalspieler nutzten die Eiszeit, während andere sich mit einem Off-Ice-Workout auf das Spiel am Sonntag vorbereiteten.

Stimmen vor dem Spiel gegen Ungarn am Sonntag

Assistenztrainer Alexander Sulzer: „Für uns war es natürlich enorm wichtig in den zurückliegenden beiden Spielen die Punkte zu holen. Wir haben viele Dinge richtig gemacht. Einige Dinge wollen wir noch verbessern, um noch konstanter zu spielen und uns die Chance zu wahren, auch die letzten beiden Spiele zu gewinnen. Nach dem Back-to-Back Spiel gestern ist der freie Tag für uns heute enorm wichtig und den werden wir auch gut zur Regeneration und Vorbereitung nutzen. Die Ungarn brauchen jetzt jeden Punkt, die werden top motiviert und gut vorbereitet auf dem Eis stehen. Da ist es wichtig, dass wir von Anfang an bereit sind, um da gut dagegen zu halten. Wir wollen unser Spiel durchziehen und damit erfolgreich sein.“

Stürmer und Geburtstagskind Frederik Tiffels: „Die Erkenntnis aus den letzten Spielen ist, dass wir auf jeden Fall noch einen Schritt nach vorne machen können, was die gesamte Defensivarbeit angeht. Wir wollen noch weniger Tore zulassen. Ungarn ist ein sehr unangenehmer Gegner. Sie hatten am Anfang des Turniers sehr enge Spiele. Deshalb ist es wichtig, dass wir von Anfang an unser Spiel spielen und voll fokussiert sind.“

Stürmer Dominik Kahun: „Es war kein einfaches Spiel gegen Österreich. Wir haben schon vor der Partie gewusst, dass die Österreicher es uns nicht leicht machen werden. Wir haben auch schon vor dem Dänemark-Spiel gesagt, dass wir es so machen müssen wie die drei Spiele davor. Wir haben diese Spiele zwar nicht gewonnen, aber trotzdem Vieles richtig gemacht. Das ist unsere Stärke, dass wir nicht von unserem System abweichen und immer als geschlossene Mannschaft auftreten. Wir wissen, dass Ungarn auch ein sehr unangenehmer Gegner ist. Wir müssen von Anfang an präsent sein und am besten versuchen direkt in Führung zu gehen.“

