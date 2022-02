Dominik Kahun: “Wir sind alle bereit” – Korbi Holzer in Peking eingetroffen: “Will mich voll reinhauen beim Training”

Peking. (PM DEB) Zuhause alle Formalitäten erledigt, in China gelandet, negativ getestet und heute beim Training dabei: Korbinian Holzer komplettiert das Aufgebot der deutschen...

Peking. (PM DEB) Zuhause alle Formalitäten erledigt, in China gelandet, negativ getestet und heute beim Training dabei: Korbinian Holzer komplettiert das Aufgebot der deutschen Herren-Eishockey-Nationalmannschaft für die Olympischen Spiele 2022 in Peking.

Der 33-jährige Verteidiger wird am Nachmittag zu seinen Teamkollegen stoßen und bei der Eiseinheit ab 16 Uhr Ortszeit mit dabei sein.

DEB-Sportdirektor Christian Künast: „Wir freuen uns, dass wir seine Nachreise unkompliziert organisieren konnten und Korbinian wohlbehalten bei uns eingetroffen ist. Jetzt sind wir endlich komplett und können uns weiter auf den Turnierstart vorbereiten. In diesem Zuge möchten wir uns nochmal ausdrücklich bei unserem Organisations-Team in München und dem DOSB bedanken, die uns jederzeit tatkräftig bei der Erledigung aller Formalitäten unterstützt haben, was unsere gesamte Anreise angeht.“

Verteidiger Korbinian Holzer: „Ich bin natürlich erleichtert, dass ich nach meiner Ankunft heute direkt mit den Jungs loslegen kann. Die Anreise war zwar lang, hat insgesamt aber gut funktioniert. Jetzt gilt es für mich, so schnell wie möglich anzukommen und mich voll reinzuhauen beim Training, damit wir optimal vorbereitet in das erste Turnierspiel gehen.“

Und wie geht es am Montag weiter? Für die DEB-Auswahl steht neben einer kurzen Einheit am Vormittag (10:15 Uhr Ortszeit) der obligatorische Porträt- und Teamfototermin in Peking auf der Agenda. Am Nachmittag steht ein Trainingsspiel gegen die Auswahl der Slowakei (2 x 20 Minuten) an.

Olympische Spiele 2022: DEB-Auswahl (fast) komplett am zweiten Trainingstag

Zweiter Trainingstag der deutschen Herren-Eishockey-Nationalmannschaft bei den Olympischen Spielen 2022 in Peking. Nach der gestrigem Auftakt-Session und der Eröffnungsfeier am Abend ging es heute Nachmittag rund eine Stunde auf dem Eis der Trainingshalle rund.

Dabei war das gemeinsame Teamerlebnis der Olympischen Eröffnungsfeier vom Vorabend immer noch das Kabinenthema Nummer eins. Auf dem Eis ging die DEB-Auswahl indes konzentriert und mit viel Einsatz und Tempo zu Werke. Schließlich war die Mannschaft nach Klärung der Verdachtsfälle heute fast komplett. Ein weiterer Spieler ist wie geplant heute in Peking eingetroffen und kann im besten Fall zeitnah zum Team stoßen.

Am morgigen Sonntag (15:45 Uhr Ortszeit) steht die nächste Eiseinheit auf dem Wochenplan der Eishockey-Nationalmannschaft.

Stimmen zur Eröffnungsfeier und dem zweiten Mannschaftstraining

Stürmer Dominik Kahun: „Wir hatten alle einen schönen Abend, es ist unglaublich so eine Eröffnungsfeier live mitzuerleben und vor allem die anderen Sportler und Sportlerinnen der anderen Disziplinen zu treffen. Das war die perfekte Einstimmung für uns auf den Turnierstart, auch wenn es noch ein paar Tage dauert. Wir sind alle bereit und sind auch heute wieder mit viel Vorfreude auf das Eis gegangen.“

Stürmer Daniel Pietta: „Für jeden, der dabei war, war es sicher ein einmaliges Erlebnis mit allen anderen Nationen einzulaufen. Für mich persönlich geht ein Traum in Erfüllung, bei einem olympischen Turnier dabei sein zu dürfen. Wir haben sehr viel Spaß zusammen auf dem Eis und da ist auch ordentlich Dampf dahinter. Das habe ich heute richtig gemerkt, da ich ja gestern noch nicht dabei sein konnte.“

Olympia 2022: Spielplan der deutschen Nationalmannschaft

10.02.2022 | 21:10 (dt. 14:10) | Kanada – Deutschland

12.02.2022 | 16:40 (dt. 09:40) | Deutschland – China

13.02.2022 | 21:10 (dt. 14:10) | USA – Deutschland