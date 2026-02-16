Dominik Kahun vor dem Kracher gegen die Franzosen: „Wir wissen, dass das Spiel morgen kein Selbstläufer ist“

Mailand. (PM DEB) Die Männer-Eishockeymannschaft bereitet sich am heutigen Montag auf das Duell mit Frankreich in der Qualifikationsrunde des olympischen Eishockeyturniers vor.

Das Spiel findet am Dienstag in der Milano Santagiulia Ice Hockey Arena statt. Spielbeginn ist um 12:10 Uhr. Der Sieger der Partie zieht ins Viertelfinale ein und trifft am Mittwoch auf die Slowakei.

Das deutsche Team verzichtete nach einer kurzen Nacht heute auf ein weiteres Eistraining. Im Olympic Village stand für die Mannschaft von Bundestrainer Harold Kreis die Regeneration im Vordergrund, um morgen gegen die Franzosen ausgeruht und mit voller Energie starten zu können. Die Gruppenphase hatten die deutschen Männer auf Platz zwei beendet, aufgrund des besseren Torverhältnisses im Vergleich zu Dänemark und Lettland. Frankreich landete in Gruppe A mit Kanada, der Schweiz und Tschechien auf Rang vier. Zuletzt standen sich beide Teams in der Vorrunde der IIHF Weltmeisterschaft 2024 gegenüber – damals behielt die DEB-Auswahl mit 6:3 die Oberhand.

Stimmen vor #GERFRA

Bundestrainer Harold Kreis: „Auf der einen Seite werden wir die Mannschaft vorbereiten auf das Spiel der Franzosen. Natürlich ist es für uns wichtig, zu wissen, was wir erwarten können und wie sie in den verschiedenen Spielsituationen auftreten. Noch zentraler ist aus unserer Sicht der Fokus auf unser ideales Spiel, das wir beispielsweise im ersten Drittel gegen die USA gestern Abend auf das Eis gebracht haben. Das entspricht unserer Spielvorstellung. So sind wir eine Mannschaft, die dem Gegner kaum Raum gibt und wenig zulässt.“

Stürmer Dominik Kahun: „Wir haben schon einige Dinge sehr gut gemacht in der Gruppenphase. Das müssen wir mitnehmen für das Duell morgen gegen Frankreich, dann sind wir schwer zu schlagen. Gleichzeitig nehmen wir das mit, was wir aus den ersten drei Spielen als Lernerfahrung aufgenommen haben. Wir wissen, was uns erwartet gegen Frankreich. Sie sind eine schwer zu spielende Mannschaft, sie sind läuferisch stark und spielen sehr aggressiv. Wir wissen, dass das Spiel morgen kein Selbstläufer ist. Wir werden bereit sein und dann haben wir hervorragende Chancen, weiterzukommen.“

Spielplan und Ergebnisse Olympia 2026

12.02.2026 | Deutschland – Dänemark 3:1 (1:1; 2:0; 0:0)

14.02.2026 | Deutschland – Lettland 3:4 (2:1; 0:1; 1:2)

15.02.2026 | USA – Deutschland 5:1 (1:0, 2:0; 2:1)

17.02.2026 | 12:10 Uhr | Deutschland – Frankreich (Qualifikationsrunde)

