Dominik Kahun sagt für die WM zu und äußert sich zum Gerücht Söderholm / München : „Er würde mit seinen Fähigkeiten auf jeden Fall hierher passen“

Bonn. (PM MagentaSport) Harold Kreis feiert am 13. November gegen Tschechien seine Feuertaufe als Bundestrainer, vorher war er in München beim 3. Halbfinale. WM-Tests...

WM-Tests eins von acht, alle live bei MagentaSport. Die deutsche Auswahl startet bei der WM (ab 12.05. ebenso live bei MagentaSport) gleich gegen die “Hämmer” Schweden, Finnland, USA: „Am besten ist es, wenn man direkt ins Turnier reingeht und weiß, was einen alles erwartet. Das sind 3 schwere Spiele, aber bis dahin ist die Mannschaft gut vorbereitet und beisammen.“

Nationalspieler Dominik Kahun vom SC Bern war in der 1. Drittelpause beim Spiel zwischen München und Wolfsburg zu Gast.

Warum er sich freut, wieder in Europa zu sein: „Nach dem Jahr in Edmonton kam die Frage auf, ob ich nochmal rüber gehe, oder nach Europa komme. Ich habe mich dann einfach für die Schweiz entschieden.“

Über die Trennung von seinem Verein und Ex-Bundestrainer Toni Söderholm, welcher bei München im Gespräch stehen soll: „Er hat hier in München gespielt und wurde hier auch Meister. Er war hier der Nachwuchstrainer und alles. Er ist sehr, sehr nah in München… Er würde mit seinen Fähigkeiten auf jeden Fall hierher passen. Das würde natürlich gut passen.“

Über seine Teilnahme an der Eishockey-WM, die er letztes Jahr verletzungsbedingt absagen musste: „Ich freue mich wirklich. Es ist immer eine große Ehre, für Deutschland zu spielen. Das ist der große Traum, seit man mit Eishockey angefangen hat… Ich werde jetzt direkt zur Nationalmannschaft dazukommen und ich freue mich riesig, für Deutschland zu spielen.“

