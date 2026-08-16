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Dominik Kahun eröffnet die Saison mit Premierentreffer – Red Bull München bezwingt die Steinbach Black Wings Linz

Red Bull München bezwingt die Steinbach Black Wings Linz im ersten Testspiel

16. August 20262 Mins read148
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Auftakt-Torschütze für München: Dominik Kahun - © CityPress
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Thaler: „Für das erste Spiel war das schon eine gute Leistung“

Linz. (PM Red Bulls) Mit einem Sieg bei den Steinbach Black Wings Linz ist der EHC Red Bull München in die Vorbereitung auf die neue Saison gestartet.

Das Team von Trainer Oliver David gewann mit 5:2 (1:0|0:1|4:1). Vor 2.465 Zuschauern erzielten Trevor Carrick (2), Dominik Kahun, Yasin Ehliz und Philipp Krening die Tore für den viermaligen deutschen Meister.

Spielverlauf

Linz startete entschlossen in das Duell. Ein Powerplay in der Anfangsphase brachte jedoch keinen Erfolg, weil die Red Bulls gut verteidigten. Im Anschluss steigerten sich die Münchner – und nutzten in der zehnten Minute ihre erste Überzahl: Nach einer Traumkombination landete der Puck bei Kahun, der bei seinem Comeback per Direktschuss das 1:0 erzielte. Der viermalige deutsche Meister übernahm nun die Kontrolle, agierte in den Zweikämpfen konsequenter und erspielte sich weitere Möglichkeiten. Dylan Wells war aber vor der Pause kein zweites Mal zu bezwingen. Weil auf der anderen Seite Mathias Niederberger sein Tor sauber hielt, blieb es beim 1:0 nach 20 Minuten.

Auch im Mittelabschnitt kam Linz zunächst besser ins Spiel. In Unterzahl wurde es zweimal gefährlich vor dem Münchner Tor, der starke Niederberger verhinderte jedoch den Ausgleich (26.). Die Red Bulls hatten ebenfalls gute Möglichkeiten, versäumten es allerdings, die Führung auszubauen. In der 32. Minute wechselten dann beide Teams ihre Torhüter. Antoine Bibeau war erst wenige Sekunden im Tor, als Kyle Topping mit einem unhaltbaren Schuss den Ausgleich erzielte (33.). Es blieb ein umkämpftes Duell, doch ein weiterer Treffer fiel vor der Pause nicht.

Im Schlussabschnitt erwischte die Mannschaft von Oliver David den besseren Start, ehe ein Schlägerbruch im Münchner Spielaufbau einen Linzer Konter einleitete: Luis Lindner schloss den Angriff erfolgreich ab (46.). Die Red Bulls reagierten jedoch unbeeindruckt und hatten die perfekte Antwort parat: Jeremy McKenna bediente Carrick, der bei seinem Debüt für München zum 2:2 einnetzte (48.). Die Gäste nahmen den Schwung mit und ließen sich auch von einer Strafzeit nicht aufhalten. Ehliz brachte sein Team mit einem Shorthander zum 3:2 wieder in Führung (52.). Drei Minuten später erhöhte Krening sogar auf 4:2 (55.) – und sorgte damit für die Entscheidung. Den Schlusspunkt zum 5:2-Endstand setzte Neuzugang Carrick mit einem Empty-Net-Treffer (60.) und schnürte damit einen Doppelpack.

Lucas Thaler: „Es war ein cooles Gefühl, wieder auf dem Eis zu stehen. Für das erste Spiel war das schon eine gute Leistung von uns, deshalb ist es umso schöner, mit einem Sieg zu starten. Die Stimmung war hier wie immer gut, es hat richtig Spaß gemacht. Jetzt freuen wir uns riesig auf das Red Bulls Salute.“

Tore:
0:1 | 09:51 | Dominik Kahun
1:1 | 32:43 | Kyle Topping
2:1 | 45:50 | Luis Lindner
2:2 | 47:02 | Trevor Carrick
2:3 | 51:17 | Yasin Ehliz
2:4 | 54:39 | Philipp Krening
2:5 | 59:40 | Trevor Carrick
Zuschauer: 2.465

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