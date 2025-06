Dominik GroÃŸ wieder im Trikot des EVL

Landshut. (PM EVL) Dominik Groß trägt in der kommenden Saison wieder das Trikot des EV Landshut.

Der 20-jährige Verteidiger hatte sich im November letzten Jahres zu einem Wechsel zur U20-Mannschaft des schwedischen Traditionsvereins Mora IK entschlossen. Er kehrt nun ins DEL2-Team an den Gutenbergweg zurück, wo er einen Fördervertrag unterschrieben hat.

„Wir freuen uns sehr, dass Dominik in der neuen Saison wieder Teil der rot-weißen Familie sein wird“, betont Max Brandl, Sportlicher Leiter des EVL. „Als Mitglied unserer U20-Meistermannschaft, die in der Saison 2023/24 die dramatische DNL-Finalserie gegen die Eisbären Juniors Berlin gewonnen hat, konnte er bereits deutlich auf sich aufmerksam machen. Nach der Station in Schweden soll er nun bei uns den nächsten Schritt in seiner Entwicklung machen.“ In Mora kam der gebürtige Straubinger in 29 Spielen auf zwei Tore und sechs Assists.

„Die Zeit in Schweden war als Sportler und Mensch wirklich eine äußerst wertvolle Erfahrung für mich“, berichtet Dominik Groß. „Ich habe mich durch die Eiszeit, die ich dort bekommen habe, weiterentwickelt. Zum Glück konnte ich schnell meine Rolle in der Mannschaft finden und hatte dann einige tolle Monate in Mora. Was ich dort gelernt habe, versuche ich natürlich auch in Landshut aufs Eis zu bringen. Jetzt möchte ich mir diese Eiszeit auch beim EVL erarbeiten und meine Rolle, die ich bekomme, so gut wie möglich erfüllen. Ich hoffe, dass wir als Mannschaft nicht nur viel Spaß haben, sondern auch erfolgreich sein werden. Ich bin wirklich zuversichtlich, was die neue Saison angeht.“

Der Kader des EV Landshut für die DEL2-Saison 2025/26 (Stand: 11. Juni 2025)

Tor: Jonas Langmann, Philipp Dietl.

Verteidigung: Wade Bergman, Alexander Dersch, Dominik Groß, Andreas Schwarz, Finn Serikow (N/Blue Devils Weiden).

Sturm: David Elsner (N/Blue Devils Weiden), Tor Immo, Julian Kornelli, Tobias Lindberg (N/Eispiraten Crimmitschau), Jakob Mayenschein, Pascal Steck (N/EC Bad Nauheim), David Stieler, Yannick Wenzel.

