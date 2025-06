Dominik Groh bleibt ein Wildpferd

Sterzing. (PM Broncos) Dominik Groh wird auch in der kommenden Saison das Gehäuse der Wipptal Broncos verteidigen und uns ein weiteres Jahr erhalten bleiben.

Als sich Jakob Rabanser im letzten Sommer schwer verletzte und die komplette Meisterschaft verletzt ausfiel, musste die sportliche Leitung der Fuggerstädter schnell reagieren und entschied sich am Ende für Dominik Groh. Nach einer etwas inkonstanten Vorbereitungsphase konnte der 27-Jährige sein Niveau schnell anheben und entwickelte sich zu einen der besten Torhüter der Alps Hockey League. In der Regular Season parierte Groh insgesamt 92,1% aller Schüsse und entschärfte insgesamt über 1.100 Schüsse (der zweit beste Wert der Liga). Trotz dieser grandiosen Werte konnte sich der Mann aus Ungarn immer weiter steigern. In der Zwischenrunde entschärfte Groh 93,1% aller Schüsse und in den acht Playoffpartien gegen Kitzbühel und Zell am See dann sogar 93,5% (!!!).

Die Wipptal Broncos sind sich sicher, dass Dominik Groh auch in der kommenden Saison ein ausgezeichneter Rückhalt sein wird.

