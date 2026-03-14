Dominik Daxlberger bleibt in Bad Tölz!

Bad Tölz. (PM Löwen) Die Tölzer Löwen können eine weitere Personalentscheidung vermelden: Dominik Daxlberger hat seinen Vertrag verlängert und wird auch in der kommenden Saison das Trikot der Löwen tragen.

Der vielseitige Center bleibt damit ein wichtiger Bestandteil der Offensive der Buam. Daxlberger gehört seit 2024 zum Kern des Teams und überzeugt durch seine verlässliche Arbeit, seinen Torriecher sowie seinen großen Einsatz für die Mannschaft. Mit seiner Erfahrung bringt der 33-Jährige wichtige Stabilität mit und führt seine meist junge Reihe tadellos an. In der laufenden Saison gelangen ihm in 32 Spielen fünf Tore und 20 Vorlagen!

Auch abseits des Eises nimmt Daxlberger eine wichtige Rolle im Teamgefüge ein.

„Er ist ein Spieler, der Verantwortung übernimmt und mit seiner Einstellung sowie seinem Einsatzwillen vorangeht. Auch während seiner leider langen Verletzungspause nahm er das Heft in die Hand und unterstützte das Trainerteam nach Kräften“, berichtet Geschäftsführer Fabian Schlager.

Mit der Vertragsverlängerung setzen die Tölzer Löwen ein weiteres Zeichen für Kontinuität im Kader. Die Verantwortlichen des Clubs freuen sich, auch in der kommenden Spielzeit auf einen Spieler zählen zu können, der sich voll mit dem Standort Bad Tölz identifiziert und Woche für Woche alles für die Löwen auf dem Eis lässt! (Philipp Schmitz)