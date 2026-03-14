Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home Deutschland Oberligen Oberliga Süd Tölzer Löwen Dominik Daxlberger bleibt in Bad Tölz!
Tölzer LöwenTransfer-News

Dominik Daxlberger bleibt in Bad Tölz!

14. März 20261 Mins read15
Share
Dominik Daxlberger - © Philipp Schmitz
Share

Bad Tölz. (PM Löwen) Die Tölzer Löwen können eine weitere Personalentscheidung vermelden: Dominik Daxlberger hat seinen Vertrag verlängert und wird auch in der kommenden Saison das Trikot der Löwen tragen.

Der vielseitige Center bleibt damit ein wichtiger Bestandteil der Offensive der Buam. Daxlberger gehört seit 2024 zum Kern des Teams und überzeugt durch seine verlässliche Arbeit, seinen Torriecher sowie seinen großen Einsatz für die Mannschaft. Mit seiner Erfahrung bringt der 33-Jährige wichtige Stabilität mit und führt seine meist junge Reihe tadellos an. In der laufenden Saison gelangen ihm in 32 Spielen fünf Tore und 20 Vorlagen!

Auch abseits des Eises nimmt Daxlberger eine wichtige Rolle im Teamgefüge ein.

„Er ist ein Spieler, der Verantwortung übernimmt und mit seiner Einstellung sowie seinem Einsatzwillen vorangeht. Auch während seiner leider langen Verletzungspause nahm er das Heft in die Hand und unterstützte das Trainerteam nach Kräften“, berichtet Geschäftsführer Fabian Schlager.

Mit der Vertragsverlängerung setzen die Tölzer Löwen ein weiteres Zeichen für Kontinuität im Kader. Die Verantwortlichen des Clubs freuen sich, auch in der kommenden Spielzeit auf einen Spieler zählen zu können, der sich voll mit dem Standort Bad Tölz identifiziert und Woche für Woche alles für die Löwen auf dem Eis lässt! (Philipp Schmitz)

Auch interessant:
Kader & Gerüchte DEL 2026/2027

Kader & Gerüchte DEL2 2026/2027

Folgt uns
1232
Welches Team gewinnt in dieser Saison die DEL2 Meisterschaft?

Share
Previous post 66 Treffer in 7 Spielen! Torrekord-Spektakel in der DEL, Eisbären auf “einer Mission”, Rekord-Sieg für München

Leave a comment

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Eishockey-Magazin TV

Sportfoto-Sale - die Fotodatenbank für Print- und Onlinemedien
! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!
! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! - Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen - Hintergrund und wie man spenden kann
Related Articles
! +Augsburger PantherTransfer-News

T.J. sagt Servus

Augsburg. (PM Panther) Es war klar, dass dieser emotionale Tag kommen wird....

By14. März 2026
Hammer EisbärenTölzer Löwen

Matchpuck erspielt! Tölzer Löwen schlagen Hamm in Spiel drei

Bad Tölz. (PM Löwen, Philipp Schmitz) 2987 Zuschauer sahen am Freitagabend, wie...

By14. März 2026
Eisadler DortmundTransfer-News

Eisadler Dortmund stellen sportliche Weichen für die kommende Saison – Veränderungen in sportlicher Leitung und Trainerteam

Dortmund. (PM Eisadler) Nach Abschluss erster Analysen der abgelaufenen Saison sowie intensiver...

By13. März 2026
! +Schwenninger Wild WingsTransfer-News

Schwenninger Wild Wings verlängern mit Alex Karachun

Schwenningen. (PM Wild Wings) Am Neckarursprung herrscht nun Gewissheit. Den Verantwortlichen ist...

By13. März 2026
Copyright 2025 by Eishockey-Magazin.de /Alle Rechte vorbehalten