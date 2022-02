Dominik Bokk wechselt zum Deutschen Meister

Berlin. (PM Eisbären) Die Eisbären Berlin verstärken vor dem Saisonendspurt noch einmal ihre Offensive und leihen Stürmer Dominik Bokk bis zum Ende der laufenden...

Der Angreifer wechselt aus der Organisation der Carolina Hurricanes nach Berlin.

Bokk durchlief die Jugendmannschaften des Kölner EC, ehe er 2017 nach Schweden zu den Växjö Lakers wechselte. Dort debütierte der gebürtige Schweinfurter bereits mit 17 Jahren in der Svenska Hockeyligan (SHL). Im NHL Draft 2018 sicherten sich die St. Louis Blues an 25. Position die Rechte am 1,87 Meter großen Flügelstürmer, transferierten ihn aber ein Jahr später zu den Carolina Hurricanes. Der Rechtsschütze verblieb bis Januar 2021 in der SHL und lief für Växjö, Rögle BK sowie Djurgårdens IF insgesamt 133 Mal in Schwedens höchster Spielklasse auf. In diesen Partien kam er auf 24 Treffer und weitere 24 Torvorlagen. Mit Beginn der Saison 2020/21 in Nordamerika wechselte der 22-Jährige in die American Hockey League (AHL) zu den Chicago Wolves, dem Farmteam der Hurricanes. In seinen bisherigen 61 AHL-Partien sammelte der Offensivspieler 28 Punkte (12 Tore, 16 Assists). Im April 2019 debütierte Bokk für die A-Nationalmannschaft Deutschlands.

„Ich danke den Eisbären Berlin für die Möglichkeit und dass sie mich auf meinem Weg begleiten. Ich freue mich auf die Mannschaft, die neue Herausforderung und die Fans. Ich hoffe, dass wir zusammen viele Siege feiern können“, kommentiert Dominik Bokk seinen Wechsel zum Hauptstadtclub.

„Dominik ist ein Top-Spieler mit viel Offensivqualität. Einerseits weiß er, wo das Tor steht. Andererseits kann er seine Mitspieler aber auch sehr gut in Szene setzen. Zudem wird er unserem Kader mit Blick auf die Playoffs weitere Tiefe verleihen“, sagt Eisbären-Sportdirektor Stéphane Richer.

Dominik Bokk wird bereits am Donnerstag, den 24. Februar in Berlin erwartet und mit der Rückennummer 78 auflaufen.

Mit dieser Neuverpflichtung haben die Eisbären Berlin für die laufende Spielzeit 2021/22 weiterhin zehn Ausländerlizenzen vergeben und noch eine weitere zur Verfügung. Von insgesamt elf Lizenzinhabern dürfen pro Spiel neun zeitgleich auf dem Spielberichtsbogen aufgeführt und somit bei PENNY DEL Pflichtspielen eingesetzt werden.

Der derzeitige Eisbären-Kader für die Saison 2021/22:

Tor: Mathias Niederberger, Tobias Ancicka, Leon Hungerecker

Abwehr: Morgan Ellis, Kai Wissmann, Frank Hördler, Eric Mik, Paul Reiner, Jonas Müller, Korbinian Geibel, Simon Després, Nicholas B. Jensen

Sturm: Mark Zengerle, Manuel Wiederer, Giovanni Fiore, Blaine Byron, Kevin Clark, Yannick Veilleux, Marco Baßler, Frans Nielsen, Bennet Roßmy, Dominik Bokk, Sebastian Streu, Zach Boychuk, Marcel Noebels, Leo Pföderl, Matt White