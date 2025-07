Dominic Weis und Alexander Reichelmeir komplettieren Trainerteam des HCL

Landsberg. (PM HCL) Die Saisonvorbereitungen beim HC Landsberg laufen auf Hochtouren – und das nicht nur beim Spielerkader.

Auch im Trainerstab gibt es nach dem Weggang von Torwarttrainer Michael Falkenberger einen Neuzugang. Alexander Reichelmeir wird zukünftig als Goaliecoach das Team um Cheftrainer Martin Hoffmann vervollständigen. Als Co-Trainer wird weiterhin Dominic Weis neben Hoffmann an der Bande stehen. Der Trainerstab der Riverkings ist damit komplett. Reichelmeir stammt aus dem Nachwuchs des EV Landsberg 2000 und absolvierte auch 4 Spielzeiten im Nachwuchs des ESV Kaufbeuren. Im Seniorenbereich kam er beim damaligen EV Landsberg auch in 13 Spielen in der Oberliga zum Einsatz. In seiner aktiven Zeit folgten fünf Jahre in Memmingen und acht Jahre als Torwart in Buchloe. Nachdem er die Schlittschuhe an den Nagel gehängt hatte, war er in den letzten drei Jahren als Co-Trainer in Buchloe tätig. Mit 36 Jahren ist er genauso alt wie Co-Trainer Dominic Weis, der nach seiner Zeit im Nachwuchs des damaligen EV Landsberg und einigen Spielen in der zweiten Bundesliga und der damaligen Oberliga nach Bad Wörishofen wechselte. Weis ist seit einigen Jahren als Trainer aktiv und agiert seit letzter Saison als Assistent von Martin Hoffmann.

Vizepräsident Michael Grundei: „Bei der Arbeit mit unserer jungen Mannschaft ist das Trainerteam ein besonders wichtiger Faktor für die Weiterentwicklung und den Erfolg der Mannschaft. Wir haben mit Martin Hoffmann einen der herausragendsten Trainer in der Bayernliga, der hervorragend durch Dominic Weis ergänzt wird. Nachdem Michi Falkenberger den Verein verlassen hat, sind wir froh, dass wir mit Alexander Reichelmeir einen super neuen Torwarttrainer gefunden haben. Er bringt bereits Erfahrung an der Bande mit und entstammt dem Landsberger Eishockey, sodass er sich sicher schnell zurechtfinden wird.“

Trainer Martin Hoffmann: „Alex Reichelmeir und ich kennen uns bereits sehr lange! Ich freue mich auf die gemeinsame Arbeit. Ich glaube, dass er eine super Ergänzung zu Dominic und mir ist. Ich bin eher der Impulsive, Domi ist mit seiner ruhigen Art immer eine gute Ergänzung zu mir. Jetzt bekommen wir mit Alex einen neuen Blick von außen und jemanden, der bereits in den vergangenen Jahren intensiv mit Goalies gearbeitet hat. Wir haben uns für die kommende Saison einiges vorgenommen und werden uns in den nächsten Wochen direkt an die Arbeit mit der Mannschaft machen.“

Alexander Reichelmeir: „Nach meiner Zeit in Buchloe habe ich nach einer neuen Herausforderung gesucht. Es ist super, dass es gelungen ist, zu meinem Heimatverein zurückzukehren. Ich will in der kommenden Zeit versuchen, unsere talentierten Torhüter sukzessive weiterzuentwickeln. Die Torhüter sind von zentraler Bedeutung im Eishockey – besonders in jungen Mannschaften wie der unseren. Ich freue mich auf die Aufgabe und kann es kaum erwarten, dass es endlich losgeht.“

Co-Trainer Dominic Weis: „Nachdem wir in der vergangenen Saison etwas holprig gestartet sind und zwar trotz guter Spiele keine guten Ergebnisse eingefahren haben, hat es mich sehr gefreut, dass wir uns in der zweiten Saisonhälfte für die harte Arbeit belohnt haben. In der kommenden Saison wollen wir da anknüpfen, wo wir am Ende der vergangenen Saison aufgehört haben. Die gemeinsame Arbeit mit Hoffi und Alex und natürlich mit allen Jungs aus der Mannschaft. Macht mir großen Spaß! Es wird Zeit, dass es auch auf dem Eis wieder los geht!“

