Dominic Walsh geht in seine elfte Eispiraten-Saison

Artikel anhören Crimmitschau. (PM Eispiraten) Die Eispiraten Crimmitschau treiben ihre Kaderplanung für die kommende Spielzeit weiterhin voran und haben den auslaufenden Vertrag mit Dominic...

Artikel anhören Artikel anhören

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Die Eispiraten Crimmitschau treiben ihre Kaderplanung für die kommende Spielzeit weiterhin voran und haben den auslaufenden Vertrag mit Dominic Walsh verlängert.

Der polyvalent einsetzbare Deutsch-Brite geht somit bereits in seine elfte Serie bei den Westsachsen und wird sich bis mindestens 2024 die Schlittschuhe für die Eispiraten schnüren.

„Unser ‚Walshi‘ hat zwar mittlerweile graue Strähnen bekommen, aber auf dem Eis ist davon absolut nichts zu merken. Wir freuen uns auf eine weitere gemeinsame Saison mit ihm“, erklärt Eispiraten-Teammanager Ronny Bauer. „Ich freue mich, bald in meine elfte Saison bei den Eispiraten zu gehen“, sagt Dominic Walsh, welcher sich aktuell auf Mallorca im Urlaub befindet. „Wir hatten unter Jussi Tuores einen versöhnlichen Abschluss in der letzte Saison und wollen den positiven Schwung auch mit in die neue Spielzeit nehmen“.

Dominic Walsh, welcher 2013 von den Heilbronner Falken nach Crimmitschau wechselte, geht in seine elfte Saison mit den Eispiraten. Der gebürtige Brite, der zuvor auch in Kassel, Ingolstadt, Landshut und Schwenningen auf Torejagd ging, zeichnet sich besonders durch seine Polyvalenz aus. So kann der 33-Jährige, der auf bislang 541 Spiele, 93 Tore und 159 Assists im Eispiraten-Trikot zurückblicken kann, sowohl im Angriff als auch in der Verteidigung spielen, ist im Kader von Cheftrainer Jussi Tuores zunächst aber als Offensivmann eingeplant.

In der vergangenen Spielzeit bestritt Dominic Walsh als einziger Spieler alle 58 Pflichtspiele im Eispiraten-Trikot. 52 Partien in der Hauptrunde, sechs weitere in den Playdowns gegen die Bayreuth Tigers.

Der derzeitige Eispiraten-Kader für die Saison 2023/24

Tor: Oleg Shilin, Christian Schneider

Abwehr: Mario Scalzo, Ole Olleff, Felix Thomas, Max Balinson

Angriff: Colin Smith, Scott Feser, Dominic Walsh, Thomas Reichel, Lucas Böttcher, Tamás Kánya, Jannis Kälble