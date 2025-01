Dominic Krabbat hÃ¤ngt eine weitere Saison bei den Schongau Mammuts dran

Schongau. (PM Mammuts) Was ein starkes Signal in herausfordernden Zeiten: Dominic Krabbat hängt eine weitere Saison bei den Schongau Mammuts dran und hat am vergangenen Sonntag, bereits vor dem Spiel gegen Geretsried, für 25/26 zugesagt!

Dem 37-jährigen Topscorer und Routinier im ansonsten jüngsten Team der Bayernliga macht das Eishockey spielen in Schongau sehr viel Spaß und so brauchte es nicht viel an Überzeugungsarbeit, um Dominic von einem weiteren Jahr im schwarz-gelben Trikot zu überzeugen. Daumen hoch für diese Entscheidung!

„Wir freuen uns sehr über die frühe Verlängerung und bedanken uns bei Dominic für die Loyalität zu unserem Verein“, so die Mammuts.

Mit dieser richtungsweisenden Verlängerung startete das Teammanagement erfolgreich in die Kaderplanung 25/26 und wir erwarten bereits in naher Zukunft weitere, erfreuliche Kadernews.

