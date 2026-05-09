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Dominic Boháč bleibt ein Blue Devil

9. Mai 20262 Mins read117
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V. l.: Simon Wolf, Luca Gläser, Fabian Ribnitzky, Tom Schwarz, Alex-Olivier Voyer, Dominic Bohac - © Starbulls Media (Schirmer / Lion /Löffler)
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Weiden. (PM Blue Devils) Der erfahrene Verteidiger Dominic Boháč hat seinen Vertrag bei den Blue Devils Weiden um ein weiteres Jahr verlängert.

Mit Dominic Boháč setzen die Blue Devils Weiden auf Kontinuität im Kader. Der 36-jährige Verteidiger, der seine Eishockey-Ausbildung beim HC Pilsen erhielt, geht in seine dritte Saison im Trikot der Blue Devils. Er kam zur Saison 2024/2025 von den Lausitzer Füchsen nach Weiden und absolvierte seitdem 79 Spiele für die Oberpfälzer, in denen ihm 2 Tore und 8 Vorlagen gelangen. Defensiv gehörte der Routinier in den vergangenen zwei Jahren stetig zu den Leistungsträgern, der für seine guten ersten Pässe und sein robustes Körperspiel bekannt ist. Auch abseits des Eis übernimmt er als Assistenzkapitän eine wichtige Rolle.

Teampräsident Stephan Seeger: „Dominic ist ein solider, defensiv orientierter Verteidiger, der wichtige Zweikämpfe gewinnt und den entscheidenden ersten Pass spielen kann, um Offensivaktionen einzuleiten. Er ist nicht auffällig, aber er ist ein erfahrener, zuverlässiger und verantwortungsbewusster Verteidiger, der uns eine einzigartige Kombination aus spielerischen Fähigkeiten und immateriellen Vorteilen bringt, die sich in dieser Saison in Erfolg umsetzen werden. Er bringt die Art von Arbeitseinstellung mit, die einen Profi auszeichnet, und er besitzt eindeutig Führungspotenzial im Umgang mit unseren jüngeren Spielern – er geht auf dem Eis mit gutem Beispiel voran und hat einen positiven Einfluss auf die Jungs in der Kabine. Letztes Jahr, besonders in der Endrunde, waren sowohl seine Härte als auch seine Ausdauer deutlich zu erkennen und in hochintensiven Situationen sehr wertvolle Eigenschaften. Er hat seine Mitspieler und unseren Torhüter selbstverständlich beschützt, und das respektiere ich an einem Spieler. Davon werden wir in dieser Saison sicherlich noch mehr sehen. Außerdem ist er auffallend „echt blau“– er wollte unbedingt für eine Stadt spielen, die er liebt, und ich freue mich darauf, ihn in dieser Saison zu beobachten.“

Dominic Boháč: „Ich bin wirklich glücklich, in Weiden zu bleiben, und dass wir uns auf eine Vertragsverlängerung einigen konnten. Meine Familie und ich genießen es hier sehr und wir fühlen uns in der Stadt und bei der Organisation sehr wohl. Ich freue mich schon auf die nächste Saison und kann es kaum erwarten, mit der Mannschaft und unseren Fans wieder auf dem Eis zu stehen. Ich glaube, dass wir gemeinsam im nächsten Jahr Großes erreichen können.“

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