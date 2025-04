Dominic Auger komplettiert Leipziger Trainerteam

Leipzig. (PM Ice Fighters) Der ehemalige DEL-Profi Dominic Auger wird neuer Assistant Coach der KSW IceFighters Leipzig.

Für den 48-jährigen Deutsch-Kanadier ist es die erste Trainerstation im Profi-Eishockey. Zuletzt war er als Nachwuchscoach in Berlin tätig.

Der in Montmagny in der kanadischen Provinz Quebec geborene Dominic Auger wechselte nach mehreren Stationen in Nordamerika, unter anderem in der NCAA, mit 24 Jahren nach Deutschland und stieg in seiner ersten Saison mit Kaufbeuren in die zweite Liga auf. Über die Zwischenstation Schwenningen ging es nach Kassel in die DEL. Für die Huskies bestritt er in Deutschlands Oberhaus 78 Spiele in zwei Saisons. In den letzten fünf Spielzeiten seiner Profikarriere stand der Verteidiger für die Bietigheim Steelers auf dem Eis, mit denen er zwischen 2014 und 2018 zweimal Meister und zweimal Vizemeister der DEL2 wurde.

Insgesamt fast 900 Spiele in Deutschlands zweithöchster Spielklasse hat Dominic Auger bestritten und gehörte zu den punktbesten Verteidigern, bevor er 2018 seine Karriere als Eishockeyprofi beendete.

„Dominic verfügt über eine jahrelange Erfahrung im deutschen Eishockey und ist nicht nur ein Abwehrexperte, sondern auch ein ausgesprochener Powerplayspezialist. Genau diese Stärken wird er bei uns einbringen. Gerade unsere jungen Abwehrspieler können enorm von seiner Expertise profitieren und dass wir etwas Nachholbedarf im Powerplay haben, ist kein Geheimnis“, sagt André Schilbach, Geschäftsführer und sportlicher Leiter der KSW IceFighters und ergänzt: „Ich bin überzeugt, dass Dominic sehr gut mit Headcoach Patric Wener und Goalie-Coach Oliver Eriksson, deren Verträge wir kürzlich verlängert haben, zusammenarbeiten wird und dass die drei Trainer das Team und jeden einzelnen Spieler kontinuierlich besser machen werden.“ Herzlich willkommen in Leipzig – Dominic Auger!

