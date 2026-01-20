Dolomitencup-Jubiläum: Hey, wir wollen die Eisbären sehen!

Neumarkt. (PM Dolomitencup) Der Dolomitencup in Neumarkt/Südtirol zählt zu den prestigeträchtigsten Eishockey-Vorbereitungsturnieren in Europa.

Heuer geht vom 21. bis 23. August die 20. Jubiläumsausgabe über die Bühne. Als erster Teilnehmer dürfen die Eisbären Berlin präsentiert werden.

Die Weihnachtskekse sind längst verdaut, die Silvesterfeuerwerke verpufft, die ersten Vorsätze in die Tat umgesetzt – kurzum: Das neue Jahr ist voll angelaufen. Und 2026, das wird auch für den Dolomitencup ein ganz besonderes Jahr. Das Eishockey-Vorbereitungsturnier in Neumarkt, das zu den bekanntesten seiner Art in Europa zählt, steht nämlich vor einem großen Jubiläum. Vom 21. bis 23. August wird im Südtiroler Süden zum 20. Mal um den begehrten Pott gekämpft.

Das ist ein ganz besonderer Meilenstein: Als im fernen Sommer 2006 das Turnier aus der Taufe gehoben wurde (mit den Frankfurt Lions als Premierensieger), hätte man kaum erahnen können, dass sich daraus eine solche Erfolgsstory entwickeln würde. Champions-League-Sieger, hochdekorierte Meister, große Traditionsklubs, berühmte Eishockey-Stars – im Laufe der Jahre konnte der Dolomitencup die Crème de la Crème des europäischen Eishockeys begrüßen.

Der DEL-Rekordmeister kommt

Wenn sich die schmucke Würtharena im kommenden August in einen Hexenkessel verwandelt, dann wird ein Lied immer wieder ganz laut zu hören sein. „Hey, wir wollen die Eisbären sehen“ ist die Kult-Hymne der Eisbären Berlin. Und diese Berliner werden im Sommer wieder auf Dolomitencup-Jagd gehen. Damit ist den Veranstaltern ein großer Fisch ins Netz gegangen, denn die Eisbären sind in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) seit Jahren das Maß aller Dinge. Vier Meistertitel in den letzten fünf Jahren sprechen eine klare Sprache. Mit insgesamt elf Meistertrophäen seit Einführung der DEL im Jahr 1994 ist der Hauptstadtklub die unangefochtene Nummer 1 in Eishockey-Deutschland.

Beim Dolomitencup waren die Eisbären drei Mal vertreten, letztmals im Jahr 2022, als sie sich erst im Finale gegen den tschechischen Seriensieger Dynamo Pardubice geschlagen geben mussten. Ein Titel in Neumarkt blieb den Berlinern bislang verwehrt – schlägt ausgerechnet beim Jubiläum die große Stunde?

Im Hintergrund basteln die Veranstalter eifrig am weiteren Teilnehmerfeld, in den nächsten Wochen werden die drei weiteren Klubs bekanntgegeben.

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!