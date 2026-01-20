Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home International Turniere Dolomiten Cup Dolomitencup-Jubiläum: Hey, wir wollen die Eisbären sehen!
Dolomiten CupEisbären Berlin

Dolomitencup-Jubiläum: Hey, wir wollen die Eisbären sehen!

20. Januar 20261 Mins read97
Share
Frederik Tiffels, Leonhard Pföderl, Kai Wissmann und Ty Ronning von den Eisbären Berlin - © City-Press
Share

Neumarkt. (PM Dolomitencup) Der Dolomitencup in Neumarkt/Südtirol zählt zu den prestigeträchtigsten Eishockey-Vorbereitungsturnieren in Europa.

Heuer geht vom 21. bis 23. August die 20. Jubiläumsausgabe über die Bühne. Als erster Teilnehmer dürfen die Eisbären Berlin präsentiert werden.

Die Weihnachtskekse sind längst verdaut, die Silvesterfeuerwerke verpufft, die ersten Vorsätze in die Tat umgesetzt – kurzum: Das neue Jahr ist voll angelaufen. Und 2026, das wird auch für den Dolomitencup ein ganz besonderes Jahr. Das Eishockey-Vorbereitungsturnier in Neumarkt, das zu den bekanntesten seiner Art in Europa zählt, steht nämlich vor einem großen Jubiläum. Vom 21. bis 23. August wird im Südtiroler Süden zum 20. Mal um den begehrten Pott gekämpft.

Das ist ein ganz besonderer Meilenstein: Als im fernen Sommer 2006 das Turnier aus der Taufe gehoben wurde (mit den Frankfurt Lions als Premierensieger), hätte man kaum erahnen können, dass sich daraus eine solche Erfolgsstory entwickeln würde. Champions-League-Sieger, hochdekorierte Meister, große Traditionsklubs, berühmte Eishockey-Stars – im Laufe der Jahre konnte der Dolomitencup die Crème de la Crème des europäischen Eishockeys begrüßen.

Der DEL-Rekordmeister kommt

Wenn sich die schmucke Würtharena im kommenden August in einen Hexenkessel verwandelt, dann wird ein Lied immer wieder ganz laut zu hören sein. „Hey, wir wollen die Eisbären sehen“ ist die Kult-Hymne der Eisbären Berlin. Und diese Berliner werden im Sommer wieder auf Dolomitencup-Jagd gehen. Damit ist den Veranstaltern ein großer Fisch ins Netz gegangen, denn die Eisbären sind in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) seit Jahren das Maß aller Dinge. Vier Meistertitel in den letzten fünf Jahren sprechen eine klare Sprache. Mit insgesamt elf Meistertrophäen seit Einführung der DEL im Jahr 1994 ist der Hauptstadtklub die unangefochtene Nummer 1 in Eishockey-Deutschland.

Beim Dolomitencup waren die Eisbären drei Mal vertreten, letztmals im Jahr 2022, als sie sich erst im Finale gegen den tschechischen Seriensieger Dynamo Pardubice geschlagen geben mussten. Ein Titel in Neumarkt blieb den Berlinern bislang verwehrt – schlägt ausgerechnet beim Jubiläum die große Stunde?

Im Hintergrund basteln die Veranstalter eifrig am weiteren Teilnehmerfeld, in den nächsten Wochen werden die drei weiteren Klubs bekanntgegeben.

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

232
Wie weit kommt die deutsche Eishockey Nationalmannschaft der Männer beim olympischen Eishockeyturnier?

Share
Previous post Kontinuität auf dem Cheftrainerposten bei den Eispiraten Crimmitschau

Leave a comment

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Eishockey-Magazin TV

Sportfoto-Sale - die Fotodatenbank für Print- und Onlinemedien
! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!
! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! - Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen - Hintergrund und wie man spenden kann
Related Articles
Eisbären BerlinGrizzlys Wolfsburg

Comebacker Kai Wissmann: „Habe mich sehr gut gefühlt und meine lange Pause nicht gemerkt“ – Aber seine Eisbären verlieren in Wolfsburg mit 2:5

Berlin. (PM Eisbären) Die Eisbären Berlin haben den dritten Sieg in Serie...

By18. Januar 2026
! +Eisbären BerlinSchwenninger Wild Wings

Berlins Rekordmann Liam Kirk gibt das Ziel vor: „Noch 4 Siege und Platz 6“ bis zur Olympia-Pause / Schwenningens Geschäftsführer äußert sich zum Fall Zack Senyshyn

Bonn. (PM MagentaSport) In Berlin lieben sie jetzt Liam Kirk! Denn der...

By16. Januar 2026
! +Eisbären BerlinSchwenninger Wild Wings

Berlins Rekordmann Kirk: „Ich versuche jedes Spiel meine Bestleistung zu bringen, um meiner Mannschaft zu helfen“ – Eisbären gewinnen in Schwenningen

Berlin. (PM Eisbären) Die Eisbären Berlin können in der PENNY DEL einen...

By15. Januar 2026
! +DEL WintergameDresdner EislöwenEisbären Berlin

Großartiges Wintergame! „Aufgeregter“ Eisbär Kirk trifft „denkwürdig“, Verlierer Dresden geht dennoch mit „breiten Grinsen ins Bett“

Bonn / Dresden. (PM MagentaSport) Das DEL Wintergame 2026 aus Dresden geht...

By10. Januar 2026
Copyright 2025 by Eishockey-Magazin.de /Alle Rechte vorbehalten