Dolomitencup: In einem Monat geht es los

Neumarkt. (PM DC) Der renommierte Dolomitencup steht vor der Tür.

Heute in einem Monat wird in der Würtharena das Auftaktmatch der 17. Auflage über die Bühne gehen. Ein spektakuläres Eishockeyfest wartet.

Der Sommerurlaub ist für viele Eishockeyteams schon passe, mittlerweile wird wieder hart trainiert. Aktuell sind die meisten Mannschaften zwar noch nicht auf ihrem natürlichen Habitat, sprich den ovalen Eisflächen, unterwegs, doch beim Trockentraining soll der Grundstein für die Form der späteren Saison gelegt werden.

Auch die Augsburger Panther (Deutschland), Dynamo Pardubice (Tschechien), der HC Davos (Schweiz) und Rögle BK (Schweden) haben die ersten Krafteinheiten hinter sich und fiebern dem Saisonstart in ihren jeweiligen Ligen entgegen. Den Feinschliff hierfür holen sich diese Eishockey-Stars beim Dolomitencup, der in einem Monat über die Bühne geht.

Zum Auftakt kommt es in der Würtharena gleich zu einem wahren Kracher. Im ersten Halbfinale am Freitag, 18. August stehen sich ab 20 Uhr nämlich der schwedische Champions-League-Sieger Rögle BK und der Schweizer Rekordmeister HC Davos gegenüber. Einen Tag später und zur selben Uhrzeit trifft Dolomitencup-Rekordsieger Augsburg auf den Titelverteidiger Dynamo Pardubice. Am Sonntag stehen die Finals an: Um 15.45 Uhr steigt das Spiel um Platz 3, während ab 20 Uhr der Titel des 17. Dolomitencups vergeben wird.

Erwartet werden auch in diesem Jahr zahlreiche Zuschauer, die Würtharena ist erwartungsgemäß immer bis auf den letzten Platz gefüllt. Noch gibt es Tickets für das prestigeträchtige Vorbereitungsturnier in Neumarkt. Nähere Infos hierzu finden Sie auf www.dolomitencup.com.

Dolomitencup, das Programm

Freitag, 18. August um 20 Uhr

Rögle BK (SWE) – HC Davos (SUI)



Samstag, 19. August um 20 Uhr

Augsburger Panther (GER) – Dynamo Pardubice (CZE)

Sonntag, 20. August

15.45 Uhr: Spiel um Platz 3

20 Uhr: Finale

