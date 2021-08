DolomitenCup: Der deutsche Meister EisbÃ¤ren Berlin ist zu stark fÃ¼r Italien

Bruneck. (PM Dolomiten Cup) Nach der 1:4-Niederlage im Halbfinale gegen die Augsburger Panther gab es für die italienische Nationalmannschaft beim 15. DolomitenCup auch im...

Bruneck. (PM Dolomiten Cup) Nach der 1:4-Niederlage im Halbfinale gegen die Augsburger Panther gab es für die italienische Nationalmannschaft beim 15. DolomitenCup auch im Spiel um Platz 3 nichts zu holen: Das Blue Team musste sich dem amtierenden deutschen Meister der Eisbären Berlin klar mit 1:4 geschlagen geben.

Das große Finale um die prestigeträchtige Vorbereitungstrophäe in Neumarkt steigt um 20 Uhr zwischen Augsburg und dem EHC Biel-Bienne.

Wie schon am Freitag traten die Azzurri im kleinen Finale nicht in Bestbesetzung an. Neben Thomas Larkin, Peter Spornberger, Diego Kostner, Alex Petan, Peter Hochkofler und Giovanni Morini fehlten auch Stefano Marchetti, Anthony Bardaro und Stammgoalie Andy Bernard, der eine Verschnaufpause erhielt. Den Kasten hütete deshalb Justin Fazio – und der hatte vor 350 Zuschauern in der Würth-Arena gleich alle Hände voll zu tun.

Die Eisbären wirkten nur 17 Stunden nach dem Halbfinalaus gegen den EHC Biel angestachelt. 28 Torschüsse hatten sie bei der 0:2-Niederlage abgegeben, keiner davon fand jedoch den Weg ins Tor. Das änderte sich gegen Italien schlagartig: Die Partie war keine zwei Minuten alt, da zappelte die Scheibe schon im Netz. Yannick Veilleux hämmerte aus spitzem Winkel einfach Mal drauf und überraschte Fazio im kurzen Eck – sehr zur Freude der zahlreichen Eisbären-Fans, die die 800 Kilometer weite Reise von Berlin nach Neumarkt auf sich genommen haben. Italien blieb nach diesem frühen Schock offensiv zu harmlos und brachte das Tor von Berlins Back-Up-Goalie Tobias Ancicka nie wirklich in Gefahr, auch nicht bei drei Überzahlsituationen.

Im Schlussabschnitt geht es heiß her

Nach dem ersten Seitenwechsel entwickelte sich ein umkämpftes Spiel, in dem die Berliner um Superstar Marcel Noebels zwar wesentlich mehr Spielanteile hatten, Italien aber auf seine Chancen lauerte. So wie etwa im Falle Angelo Miceli, der nach 31 Minuten die beste Möglichkeit vorfand und wenige Meter vor dem Tor frei zum Schuss kam, doch Ancicka fuhr im letzten Moment noch entscheidend seine Fanghand aus. Als das Match körperbetonter, um nicht zu sagen hitziger wurde, schlugen die Eisbären erneut zu: Zach Boychuck, einer der auffälligsten Berliner, kam im Slot an den Puck und hämmerte ihn kompromisslos ins Tor – 2:0.

Im Schlussabschnitt führte Kevin Clark nach 79 Sekunden die Entscheidung herbei, als er eine messerscharfe Hereingabe von Jonas Müller zum 3:0 in die Maschen lenkte. In der Folge ließ der achtfache deutsche Meister die Zügel etwas schleifen, weshalb Italien mit Daniel Frank, Luca Frigo und Michele Marchetti dem ersten Treffer sehr nahe kam. Das Tor fiel allerdings auf der Gegenseite, denn Mark Zengerle nutzte einen leichtfertigen Puckverlust der Azzurri gnadenlos zum 4:0 aus. Für die Greg-Ireland-Truppe gab es im Finish aber doch noch Grund zum Jubeln: Angelo Miceli nahm sich in Überzahl ein Herz versenkte die Scheibe im Kreuzeck – der Ehrentreffer und Endstand zum 1:4.

Final-Showdown um 20 Uhr

Den zahlreichen Fans wurde am Sonntagnachmittag ein kleiner Vorgeschmack geboten auf das, was um 20 Uhr kommt: Dann stehen sich nämlich der EHC Biel-Bienne und die Augsburger Panther im großen Finale gegenüber. Der dreifache Schweizer Meister ist heuer erstmals beim DolomitenCup dabei und kann prompt den großen Coup landen, während die Panther – ihrerseits mit fünf Erfolgen Rekordsieger in Neumarkt – nach dem sechsten Titel greifen.

Eisbären Berlin – Italienische Nationalmannschaft 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)

Eisbären Berlin: Ancicka (Niederberger); Mik-Ellis, Müller-Jensen, Hördler-Wissmann, Geibel-Després; Noebels-Boychuk-Pföderl, White-Zengerle-Clark, Veilleux-Streu-Fiore, Roßmy-Wiederer-Reiner

Coach: Serge Aubin

Italien: Fazio (Smith); Trivellato-Miglioranzi, Glira-Gios, Casetti-Pavlu, Larcher-Magnabosco; Frigo-Alberga-Giliati, Frank-Simon Kostner-Miceli, Deluca-Traversa-Michele Marchetti, Mantinger-Andergassen-Dadié

Coach: Greg Ireland

Tore: 1:0 Yannick Veilleux (1.38), 2:0 Zach Boychuk (37.45), 3:0 Kevin Clark (41.19), 4:0 Mark Zengerle (53.21), 4:1 Angelo Miceli (57.53/PP)

Best Player Berlin: Ancicka

Best Player Italien: Glira

Schiedsrichter: Turo Samuel Virta, Andrea Benvegnù

Zuschauer: 350

15. Internationaler DolomitenCup

Freitag, 13. August

Augsburger Panther (GER) – Italienische Nationalmannschaft (ITA) 4:1

Samstag, 14. August, 20 Uhr

EHC Biel-Bienne (SUI) – Eisbären Berlin (GER) 2:0

Sonntag, 15. August, 16 Uhr

Spiel um Platz 3: Italienische Nationalmannschaft (ITA) – Eisbären Berlin (GER) 1:4

Sonntag, 15. August, 20 Uhr

Finale: Augsburger Panther – EHC Biel-Bienne

Alle Spiele werden auf www.dolomitencup.com im Livestream übertragen.