Dolomitencup: Absage wegen Corona-Pandemie

Bruneck. (PM Dolomiten Cup) Die Veranstalter des 15. Internationalen Dolomitencups in Neumarkt/Südtirol müssen das Turnier absagen. Grund dafür sind die Unklarheiten wegen der Corona-Pandemie. Der Dolomitencup hätte vom 21.8.-23.8. 2020 in Neumarkt stattgefunden.

Seit 14 Jahren hat der Dolomitencup jedes Jahr im Hochsommer stattgefunden, sogar als Neumarkt noch nicht über die moderne Würtharena als überdachte Eishalle verfügte. Damals war das Turnier in Stadien in Meran, Wolkenstein, Sterzing, Bruneck und sogar in Kitzbühel ausgetragen worden. Doch die Corona-Pandemie zwingt die Veranstalter heuer erstmals zur Absage des beliebten Eishockeyturniers.

„Gut zwei Monate vor Turnierbeginn wissen wir noch immer nicht, wie eine solche Großveranstaltung über die Bühne laufen kann. Welche Auflagen müssen für die Mannschaften, Zuschauer und die vielen ehrenamtlichen Helfer berücksichtigt werden. Unter diesen Voraussetzungen müssen wir leider, schweren Herzens, das Turnier heuer absagen“, erklärt OK-Präsident Matthias Bertignoll.

Weil der Dolomitencup auch dank des Rahmenprogramms vor allem als Treffpunkt für Eishockeyanhänger aus verschiedenen Ländern gilt und dieser Charakter auch weiter erhalten bleiben soll, wird die 15. Ausgabe auf 2021 verschoben.

Zum Turnier wären heuer vier europäische Spitzenmannschaften nach Neumarkt/Südtirol gekommen: EHC Biel (Champions Hockey League-Viertelfinalist), Eisbären Berlin (DEL-Tabellenvierter), Augsburger Panther (Titelverteidiger) und erstmals auch der schwedische Top 8- Klub Örebro HK.

Weitere Informationen: www.dolomitencup.com

Ehrentafel Dolomitencup:

2006

1. Frankfurt Lions

2. Servette Geneve

3. Augsburger Panther

4. HC Neumarkt Selection

2007

1. Frankfurt Lions

2. TWK Innsbruck

3. ERC Ingolstadt

4. Team Italy

2008

1. Frankfurt Lions

2. SC Langnau Tigers

3. TWK Innsbruck

4. Team Italy

2009

1. Kölner Haie

2. EV Zug

3. Black Wings Linz

4. Team Italy

2010

1. EV Zug

2. Ice Tigers Nürnberg

2011

1. EHC München (DEL)

2. Klagenfurter AC (EBEL)

3. HC Pustertal (Serie A)

4. Team Italy (ITA)

2012

1. HC Lugano (NLA)

2. Iserlohn Roosters (DEL)

3. Black Wings Linz (EBEL)

4. Lorenskog IK (GET-LIGAEN)

5. HC Pustertal (SERIE A)

2013

1. Augsburger Panther (DEL)

2. Villacher SV (EBEL)

3. HC Pustertal (ELITE A)

4. SC Langnau Tigers (NLB)

5. Grizzly Adams Wolfsburg (DEL)

6. HC Innsbruck (EBEL)

2014

1. Augsburger Panther (DEL)

2. Schwenninger Wild Wings (DEL)

3. HC Ambrì Piotta (NLA)

4. Ishockeyklubb Lorenskog (GET-LIGAEN)

5. EHC Olten (NLB)

2015

1. Kloten Flyers (NLA)

2. ERC Ingolstadt (DEL)

3. Adler Mannheim (DEL)

4. Sparta Prag (EXTRALIGA)

2016

1. Augsburger Panther (DEL)

2. Nürnberg Ice Tigers (DEL)

3. Klagenfurter AC (EBEL)

4. HC Kometa Brno (EXTRALIGA)

2017

1. EV Zug (NLA)

2. Augsburger Panther (DEL)

3. Les Rapaces de Gap (FRA)

4. Nürnberg Ice Tigers (DEL)

2018

1. Augsburger Panther (DEL)

2. EV Zug (NLA)

3. HCB Südtirol Alperia (EBEL)

4. Düsseldorfer EG (DEL)

2019

1. Augsburger Panther (DEL)

2. SC Bern (NLA)

3. Valerenga Oslo IF (GET-ligaen)

4. Eisbären Berlin (DEL)