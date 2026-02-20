Dolomitencup 2026: Der Rekord-Champion ist wieder da

Neumarkt. (PM Dolomitencup) Für den Dolomitencup steht ein ganz besonderer Sommer bevor.

Vom 21. bis 23. August geht nämlich die 20. Ausgabe des prestigeträchtigen Vorbereitungsturniers in Neumarkt/Südtirol über die Bühne. Dabei gibt es ein spezielles Wiedersehen: Rekord-Champion Augsburg ist nämlich wieder mit dabei.

Als der Dolomitencup im fernen Sommer 2006 aus der Taufe gehoben wurde, waren die Augsburger Panther einer der vier Premierenteilnehmer. Was zu jener Zeit noch niemand ahnen konnte: Das renommierte Traditionsturnier und der bayerische Kult-Klub sollten in den folgenden Jahren eine ganz besondere Verbindung aufbauen.

Heute, 20 Jahre später, haben die Panther nicht nur die meisten Teilnahmen auf dem Buckel (zehn an der Zahl), sondern sind auch der Rekord-Champion. Nicht weniger als fünf Mal wanderte der Pott nämlich in die Hände des traditionsreichen DEL-Vereins. Die beeindruckenden Zahlen sind das eine. Das Emotionale das andere. Und so wurde der Dolomitencup für die leidenschaftlichen Augsburger Fans mittlerweile zur großen Herzensangelegenheit. Zu Hunderten pilgerten sie in den vergangenen Jahren in die Würtharena und verwandelten diese in einen regelrechten Hexenkessel.

Nach zwei Jahren Pause werden die Augsburger Fans und ihre Lieblinge auf dem Eis heuer wieder auf die Dolomitencup-Bühne zurückkehren. Sportlich erlebte Augsburg zuletzt keine einfache Zeit. Die Panther schrammten mehrmals nur knapp am Abstieg aus der DEL vorbei. Heuer ist aber ein Aufschwung zu erkennen, und so kämpft der deutsche Vize-Meister von 2010 derzeit noch um die Playoff-Teilnahme.

Im August wird der AEV also Jagd auf seinen sechsten Titel beim Dolomitencup machen – und dabei auf namhafte Konkurrenz stoßen. Sowohl die Eisbären Berlin (Deutschland) als auch der EV Zug (Schweiz) haben ihre Teilnahme nämlich bereits bestätigt. Der vierte und letzte Teilnehmer wird in Kürze bekanntgegeben.

Weitere Informationen: www.dolomitencup.com