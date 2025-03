Dolomitencup 2025: Die LÃ¶wen brÃ¼llen wieder zum Angriff

Neumarkt. (PM Dolomitencup) Die 19. Auflage des Dolomitencups nimmt langsam, aber sicher Formen an

Wenn das prestigeträchtige Vorbereitungsturnier vom 15. bis 17. August 2025 in Neumarkt/Südtirol über die Bühne geht, gibt sich eine ganz besondere Mannschaft ein Stelldichein: Die Löwen Frankfurt.

Ein kurzer Ausflug in die Geschichte gefällig? Nun, dann reisen wir mal 20 Jahre zurück, ins Frühjahr 2005. Damals liebäugelten die Löwen Frankfurt – der deutsche Meister von 2004 – damit, für ein Sommertrainingslager inklusive Testspiel nach Südtirol zu kommen. Der Gegner war dank eines gemeinsamen Sponsors schnell gefunden: Der HC Neumarkt sollte, verstärkt mit einigen Südtiroler Ausnahmespielern, gegen den hessischen DEL-Verein antreten. Herausgekommen ist ein Eishockeyfest, das alle Erwartungen übertroffen hat. In Meran ließen sich mehr als 1.300 Fans diesen Leckerbissen nicht entgehen, den Frankfurt mit 6:1 für sich entschied.

Warum dieser historische Ausflug? Ganz einfach! Mit diesem Testspiel im Sommer 2005 nahm der Dolomitencup seinen Anfang. Im Jahr darauf organisierte der HC Neumarkt mit den Löwen Frankfurt erstmals ein „richtiges“ Vorbereitungsturnier, dessen Lockruf auch die Augsburger Panther und Servette Genf folgten. Der Premierensieg ging an die Frankfurter, die sich auch in den folgenden beiden Jahren den begehrten Pott schnappten. Im Laufe der Zeit ist der Dolomitencup zu einem der populärsten Vorbereitungsturniere in ganz Europa herangewachsen.

Kampf um die Playoffs in der DEL

Es hat also etwas Romantisches, wenn Frankfurt im kommenden August nach Neumarkt kommt. Bereits im vergangenen Sommer nahmen die Hessen nach 16-jähriger Unterbrechung erstmals wieder teil und mussten sich erst im Finale dem EHC Kloten geschlagen geben. Nun startet der DEL-Klub einen neuen Angriff in Richtung Titelgewinn. Derzeit sind die Löwen Frankfurt noch voll im Meisterschaftsmodus: Sie kämpfen in der höchsten deutschen Eishockeyliga um den Einzug in die Playoffs.

Das Feld beim Dolomitencup nimmt jedenfalls immer klarere Konturen an. Neben Frankfurt hat ein weiteres europäisches Eishockey-Schwergewicht seine Teilnahme bestätigt: Der tschechische Topklub Dynamo Pardubice jagt im August seinen dritten Titel beim Dolomitencup. Die beiden weiteren Teilnehmer werden demnächst bekanntgegeben.

