Dolomitencup 2024: Kloten ist der strahlende Sieger! LÃ¶wen Frankfurt bleiben torlos im Finale

Neumarkt. (PM Dolomitencup) Die 18. Auflage des Dolomitencups ist Geschichte.

Am Sonntag ging in Neumarkt/Südtirol der Finaltag des renommierten Eishockey-Vorbereitungsturniers über die Bühne – und der große Sieger heißt EHC Kloten. Der Schweizer Erstligist entschied das Endspiel gegen DEL-Klub Löwen Frankfurt mit 4:0 für sich.

Es war im fernen Sommer 2015, als der EHC Kloten erstmals zum Dolomitencup gekommen war und sofort den Jackpot geknackt, sprich den Titel gewonnen hat. Neun Jahre dauerte es danach, bis die Zürcher wieder den Weg ins Südtiroler Unterland fanden – und bei ihrem Comeback eindrucksvoll die 100-Prozent-Quote bestätigten. Der Siegerpokal wanderte auch dieses Mal in die Hände von Kapitän Steve Kellenberger, der schon beim Triumph 2015 mit dabei gewesen war.

Zwei Teilnahmen, zwei Triumphe – Kloten und der Dolomitencup, das passt einfach. Das Finale gegen die Löwen Frankfurt, die ihrerseits die ersten drei Ausgaben des prestigeträchtigen Pre-Season-Turniers gewinnen konnten, hatte alles, was ein Endspiel benötigt. Härte, Tempo, schöne Tore und lange Zeit auch große Spannung. Kurzum: Es war beste Eishockey-Werbung, die den fast 1.000 Zuschauer in der ausverkauften Würtharena geboten wurde. Auch, weil die mitgereisten Fans für eine großartige Atmosphäre sorgten.

Lange Zeit ein offener Schlagabtausch

Es dauerte am Sonntagabend keine fünf Minuten, da wurde es im schmucken Neumarkter Eisstadion erstmals richtig laut. Klotens Nolan Diem fand aus spitzem Winkel die Lücke und gab Frankfurts Goalie Cody Brenner das Nachsehen. Brenner nahm im Finale den Platz zwischen den Pfosten ein, dafür bekam Frankfurts Star-Einkauf und Olympiasieger Jussi Olkinuora eine Verschnaufpause.

Die Frankfurter Reaktion kam im Mitteldrittel. Angetrieben vom ehemaligen Stanley-Cup-Champion Charter Rowney rissen die Cracks aus der Finanzmetropole das Ruder an sich, konnten aber nichts Zählbares herausschlagen. Dafür schlug Kloten im Schlussdrittel eiskalt zu. Im Powerplay zimmerte der beste Spieler des Abends, Tyler Morley, die Scheibe direkt unter die Latte – das 2:0 (44.). Frankfurt warf in der Folge alles nach vorne, bekam aber zwei Gegentreffer hinten. Thomas Gregoires Hammer schlug im Frankfurter Kasten ein wie ein Komet (57.), danach traf Reto Schäppi ins verwaiste Tor (60.).

Kometa Brno holt sich „Bronze“

Bereits am Nachmittag war in der Würtharena das kleine Finale über die Bühne gegangen. Dabei feierte der tschechische Erstligist Kometa Brno einen 7:1-Kantersieg über den „Local Hero“ HC Pustertal (ICE Hockey League). Überragender Akteur auf dem Eis war der frischgebackene tschechische Weltmeister Jan Scotka, der zwei Mal ins Schwarze traf.

Löwen Frankfurt – EHC Kloten 0:4

Frankfurt: Brenner (Schumacher); Kirichenko-Matushkin, Lauridsen-McNeill, Wirt-Maginot, Bidoul; Bokk-Froberg-Schweiger, Brace-Rowney-Napravnik, Lobach-Pfaffengut-Proft, Tripcke-Burns-Cimmerman

Coach: Tom Rowe

Kloten: Waeber (Zurkirchen); Sidler-Profico, Gregoire-Wolf, Thomas Kellenberger-Steve Kellenberger, Deussen-Steiner; Simic-Aaltonen-Audette, Rafael Meier-Morley-Ramel, Smirnovs-Schappi-Dario Meyer, Weibel-Diem-Marchon

Coach: Lauri Marjamäki

Schiedsrichter: Andrea Moschen, Turo Virta

Tore: 0:1 Nolan Diem (4.41), 0:2 Tyler Morley (43.10), 0:3 Thomas Gregoire (56.04), 0:4 Reto Schäppi (59.42)

Zuschauer: 978 (ausverkauft)

MVP: Brenner (Frankfurt), Morley (Kloten)

Es war ein besonderer Leckerbissen, der auf die 654 Zuschauer am Sonntagnachmittag in der schmucken Würtharena wartete. Auf der einen Seite der „Local Hero“ des HC Pustertal, der in der vergangenen Saison zur großen Überraschung in der multinationalen ICE Hockey League avanciert war. Auf der anderen Seite der HC Kometa Brno, der in der renommierten tschechischen Extraliga zu den Top-Adressen gehört. Am Ende ließ der osteuropäische Komet nichts anbrennen und gewann das Duell klar mit 7:1. Damit holt Kometa Brno beim prestigeträchtigen Eishockey-Vorbereitungsturnier im Südtiroler Süden die Bronzemedaille.

Die tschechischen Kufenkünstler, die von rund zwei Dutzend mitgereisten Fans lautstark unterstützt wurden, wirkten nach ihrem Ruhetag am Samstag richtig dynamisch, energiegeladen und vor allem torhungrig. Pustertal, das im kleinen Finale auf Davide Conci und Ausnahmekönner Brett Findlay verzichten musste, wehrte sich dagegen nach Kräften. Doch die ersten Trainingstage sowie das intensive Halbfinalduell gegen die Löwen Frankfurt vor nicht einmal 24 Stunden haben ihre Spuren hinterlassen.

Kometa Brno stellte bereits nach wenigen Sekunden die Weichen auf Sieg. Nach einem Getümmel vor Pustertal-Goalie Andreas Bernard schaltete Tomas Marcinko am schnellsten – 1:0 nach 49 Sekunden. Danach schlüpfte ein Verteidiger zwei Mal in die Torjägerrolle: Jan Scotka, frischgebackener tschechischer Weltmeister, blieb zunächst vor Goalie Bernard eiskalt (11.) und setzte dann einen Blueliner ins Netz (25.). Noch vor der Pause erhöhte Hynek Zohorna nach herrlicher Jakub-Flek-Vorarbeit auf 4:0 (34.). Im Schlussdrittel gingen den Pusterern endgültig die Kräfte aus – drei weitere Gegentore waren die Folge. Löblich war die Moral der Wölfe, die mit Kapitän Raphael Andergassen (nach feiner Tommy-Purdeller-Vorarbeit) zum Ehrentreffer kamen.

HC Pustertal Wölfe – HC Kometa Brno 1:7

HC Pustertal: Bernard (Roy); Andersen-Wesley, Osmanski-Bouramman, Glira-Althuber, Zanatta-De Lorenzo Meo; Gschliesser-Andergassen-Petan, Mantinger-Coulter-Akeson, Lacroix-Frycklund-Purdeller, Deluca-Traversa-Galimberti

Coach: Jason Jaspers

Kometa Brno: Postava (Kroselj); Davidson-Scotka, Beaudin-Holland, Gulasi-Daloga, Svoboda; Zohorna-Cingel-Flek, Pospisil-Marcinko-Zboril, Zatovic-Kollar-Ricka, Kos-Konecny-Jedlicka

Coach: Kamil Pokorny

Schiedsrichter: Benvegnù, Lazzeri

Tore: 0:1 Tomas Marcinko (0.49), 0:2 Jan Scotka (10.44), 0:3 Jan Scotka (24.46), 0:4 Hynek Zohorna (33.02), 0:5 Robert Ricka (45.20), 0:6 Adam Zboril (45.30), 0:7 Marek Daloga (46.50), 1:7 Raphael Andergassen (54.20)

Zuschauer: 654

MVP: Coulter (Pustertal), Scotka (Kometa Brno)