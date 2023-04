Dolomitencup 2023: Der Titelverteidiger ist wieder mit dabei

Neumarkt. (PM Dolomitencup) Zum bereits 17. Mal wird im Sommer der Dolomitencup ausgetragen. Das prestigeträchtige Eishockey-Vorbereitungsturnier in Neumarkt/Südtirol findet vom 18. bis 20. August...

Neumarkt. (PM Dolomitencup) Zum bereits 17. Mal wird im Sommer der Dolomitencup ausgetragen.

Das prestigeträchtige Eishockey-Vorbereitungsturnier in Neumarkt/Südtirol findet vom 18. bis 20. August in der Würtharena statt. Wieder mit am Start: Der Titelverteidiger Dynamo Pardubice aus Tschechien.

Veni, vidi, vici – oder übersetzt ausgedrückt: Sie kamen, sahen und siegten. Dynamo Pardubice fand im August 2022 erstmals den Weg zum Dolomitencup und entpuppte sich in der Neumarkter Würtharena prompt als Bereicherung für das famose Vorbereitungsturnier. Bei der ersten Teilnahme durften die Tschechen nämlich gleich den heißbegehrten Pott in die Höhe stemmen. Im Finale besiegte Pardubice den DEL-Klub Eisbären Berlin mit 4:1.

Mit diesem Turniersieg holte sich der Traditionsverein den Feinschliff für die Meisterschaft – und rockte diese dann so richtig. Im tschechischen Eishockey-Oberhaus „Extraliga“ sammelte das Team des neuen Trainers Radim Rulík (er steht seit vergangenem Sommer an der Bande) in der Regular Season nicht weniger als 108 Punkte und sicherte sich so souverän den Grunddurchgangssieg. Im Viertelfinale wurde der HC Olomouc in den Urlaub gesweept, mit 4:0 entschied Pardubice die Serie für sich. Aktuell steht die Halbfinalserie gegen Trinec an, in der beide Mannschaften bisher je einen Sieg erringen konnten. Die vielen Fans von Dynamo (zu den Heimspielen kommen durchschnittlich 9000 Zuschauer) träumen jedenfalls mehr denn je vom ersten Meistertitel seit 2012.

Seit 73 Jahren in der ersten Liga

Die Geschichte von Dynamo Pardubice ist beeindruckend: 1950 stieg der Verein in die höchste tschechische Liga auf und seitdem nie wieder ab. 73 Jahre in Folge in einer der besten Ligen der Welt – das ist eine Hausnummer. In der 92.000-Einwohner-Stadt an der Elbe ist Eishockey nicht nur ein Sport, sondern eine Religion. Insgesamt gewann Pardubice sechs Meistertitel, drei davon in der tschechoslowakischen Liga, der Dynamo bis 1993 angehörte, drei weitere in der tschechischen Extraliga, die in ebenjenem Jahr gegründet wurde.

Mit Dynamo Pardubice kommt also ein weiterer Top-Klub nach Neumarkt. Ihre Teilnahme bereits zugesagt haben Dolomitencup-Rekordmeister Augsburg (Deutschland) sowie der Champions-League-Sieger von 2022, Rögle BK (Schweden). Die vierte und letzte Mannschaft wird demnächst bekanntgegeben.

Weitere Informationen: www.dolomitencup.com



12748 Deutschland bewirbt sich um die Ausrichtung der WM 2027. Welche Spielorte wünschen Sie sich? PSD Bank Dome Düsseldorf LanxessArena Köln SAP-Arena Mannheim SAP-Garden München