Dolomitencup 2023: Der Rekordsieger startet einen neuen Anlauf

Neumarkt. (PM Dolomitencup) Der Dolomitencup ist ein Fixpunkt im Eishockeykalender. Das ändert sich auch 2023 nicht. Von Freitag, 18. bis Sonntag, 20. August wird...

Neumarkt. (PM Dolomitencup) Der Dolomitencup ist ein Fixpunkt im Eishockeykalender.

Das ändert sich auch 2023 nicht. Von Freitag, 18. bis Sonntag, 20. August wird das famose Vorbereitungsturnier in der Würtharena in Neumarkt/Südtirol über die Bühne gehen – und zwar mit den Rekordsiegern der Augsburger Panther, die zum Angriff blasen.

Im fernen Jahr 2006 wurde der Dolomitencup aus der Taufe gehoben. Seitdem hat sich dieses Pre-Season-Turnier im Südtiroler Süden zu einem Klassiker entwickelt, dessen Lockruf Top-Mannschaften aus ganz Europa folgen. Wenn im kommenden August bei der 17. Auflage wieder zahlreiche Ausnahmekünstler über das Eis in der Würtharena flitzen, dann wird auch ein Dauerbrenner zu sehen sein. Die Augsburger Panther waren schon 2006 bei der Premierenauflage mit dabei und werden in diesem Jahr zum bereits zehnten Mal ein Stelldichein beim Dolomitencup geben.

Für den DEL-Klub, aber auch für seine vielen Fans hat der Dolomitencup längst Kultstatus erreicht. Jedes Jahr nehmen Hunderte Anhänger aus der Fuggerstadt die 400 Kilometer lange Reise auf sich, um im Hexenkessel der Würtharena ihre Panther nach vorne zu peitschen. Fünf Mal durfte Deutschlands Vize-Meister von 2010 den Pott in die Höhe stemmen – so oft wie keine andere Mannschaft sonst. Ob im kommenden August der sechste Streich folgt? In den vergangenen beiden Jahren landete Augsburg jedenfalls auf Platz 2 (2021) und Platz 3 (2022).

Sportlich durchlebt der AEV aktuell keine einfache Zeit, denn es droht der erstmalige Abstieg aus der Deutschen Eishockey Liga. Dieser gehören die Panther als Gründungsmitglied seit 1994 ununterbrochen an. Aktuell nehmen die Bayern den vorletzten Rang in der Tabelle ein, das ist ein Abstiegsplatz. Bei Augsburg steht nach einem Trainerwechsel ein in Südtiroler Eishockeykreisen sehr bekannter Mann hinter der Bande, nämlich Kai Suikkanen. Der finnische Coach hatte den HC Bozen in der Saison 2017/18 vom letzten Platz auf den EBEL-Thron geführt, seit Ende Dezember gibt er die Kommandos beim AEV, der als einer der ältesten Eishockeyvereine Deutschlands gilt.

Die Augsburger Panther sind das erste Team, das für den Dolomitencup 2023 bestätigt werden konnte. In den nächsten Wochen wird bekanntgegeben, welche weiteren Mannschaften vom 18. bis 20. August in der Würtharena um den Titel kämpfen werden.

4941 Deutschland bewirbt sich um die Ausrichtung der WM 2027. Welche Spielorte wünschen Sie sich? PSD Bank Dome Düsseldorf LanxessArena Köln SAP-Arena Mannheim SAP-Garden München