Dolomitencup 2023: Augsburger Panther bleiben ohne eigenen Treffer, RÃ¶gle BK krallt sich Platz 3

Der schwedische Turnierneuling Rögle BK hat sich am Sonntagnachmittag beim 17. Dolomitencup in Neumarkt das kleine Finale gesichert. Gegen den Rekordsieger Augsburger Panther gab es einen 3:0-Sieg. Ab 20 Uhr steht in der Würtharena das große Endspiel zwischen dem HC Davos und Dynamo Pardubice an.

Es war ein Duell der Gegensätze, das am Sonntagnachmittag im Stadion von Neumarkt über die Bühne ging. Auf der einen Seite die Augsburger Panther, die zum zehnten Mal am Dolomitencup teilnahmen und bereits fünf Turniersiege davontragen konnten. Auf der anderen Seite Rögle BK, das als erstes schwedisches Team überhaupt beim prestigeträchtigen Vorbereitungsturnier im Südtiroler Süden dabei war. Dass der Sieg am Ende an die Skandinavier ging, dafür war vor allem Goalie Petr Kvaca verantwortlich, der Rögle mit einem Shutout zum Sieg hexte und einige überragende Paraden zeigte.

Abwarten und Tee trinken? Nicht mit den Augsburger Panther und Rögle BK. Die beiden Mannschaften gingen von der ersten Sekunde volles Tempo und schenkten sich auf dem Eis der Würtharena keinen Zentimeter. Keine zwei Minuten waren verstrichen, da klingelte es schon im Kasten. Nach einem energischen Puckgewinn Rögles kam die Scheibe zum ehemaligen NHL-Crack Dennis Everberg, der wenige Meter vor dem Tor dem Augsburger Goalie Markus Keller das Nachsehen gab.

Die Wogen gehen hoch

Im zweiten Abschnitt kam zum ordentlichen Tempo auch noch eine gute Portion Schärfe dazu. Die Gangart am Eis wurde härter (Rögles Samuel Jonsson musste nach einem Check verletzungsbedingt vom Eis), die Rudelbildungen häufiger, die Kühlboxen voller – und entsprechend die 827 Fans in der Würtharena immer lauter. Für die große Show in diesem Drittel sorgten aber die beiden Torhüter: Rögles Kvaca vereitelte Chris Collins dicke Ausgleichschance mit einem Monster-Save (32.), während Augsburgs Keller mit mehreren starken Paraden bewies, dass er auch mit 34 Jahren noch top in Schuss ist.

Auch im Schlussabschnitt wurde Keller immer wieder auf die Probe gestellt. Rögle hatte das Heft jetzt vollends in die Hand genommen und ließ den Augsburgern kaum mehr Zeit zum Verschnaufen. Die Folge? Die Schweden schlugen doppelt zu. Zuerst platzierte Adam Tambinelli die Scheibe per Direktabnahme im Augsburger Kasten (43.), dann verlud Albin Sundsvik in Überzahl den gegnerischen Goalie auf engstem Raum und fixierte so den 3:0-Endstand. Trotz der Niederlage wurde Augsburg von seinen leidenschaftlichen Fans nach dem Match minutenlang gefeiert – wieder einmal gab es in Neumarkt Gänsehaut-Atmosphäre.

Das große Finale steht an

Das kleine Finale ist also geschlagen, in Kürze geht das große Endspiel über die Bühne. Ab 20 Uhr stehen sich in der Würtharena der Schweizer Traditionsklub HC Davos und der Dolomitencup-Titelverteidiger Dynamo Pardubice gegenüber.

Augsburger Panther – Rögle BK 0:3

Augsburger Panther: Keller (Fiedler); Sacher-Southorn; Warsofsky-Renner, Köhler-Sememsky, Schüle-Van Der Linde; Mitchell-Hakulinen-Karjalainen, Esposito-Soramies-Puempel, Collins-Flaake-Andersen, Oblinger-Tosto-Trevelyan.

Coach: Christof Kreutzer

Rögle BK: Kvaca (Rifalk); Davidson-Johannessen, Claesson-Engström, Jonsson-Viljianen, Sandin; Ferguson-Sheen-Sundsvik, Ryfors-Zaar-Everberg, Abols-Tambellini-Bengtsson, Sjödin-Pettersson-Nilsson.

Coach: Cam Abbott

Schiedsrichter: Benvegnú, Moschen

Tore: 0:1 Dennis Everberg (1.51), 0:2 Adam Tambellini (42.36), 0:3 Albin Sundsvik (49.11)

MVP: Sacher (Augsburg), Kvaca (Rögle)

Zuschauer: 827

17. Internationaler Dolomitencup

Freitag, 18. August

HC Davos (SUI) – Rögle BK (SWE) 1:3

Samstag, 19. August

Augsburger Panther (GER) – Dynamo Pardubice (CZE) 0:4

Sonntag, 20. August: Spiel um Platz 3

Augsburger Panther (GER) – Rögle BK (SWE) 0:3

Sonntag, 20. August, 20 Uhr – Finale

HC Davos (SUI) – Dynamo Pardubice (CZE)

