Dolomitencup 2022: Der Titelverteidiger will es wieder wissen

Bruneck. PM Dolomitencup) Auch im Jahr 2022 wird der Dolomitencup in Neumarkt/Südtirol über die Bühne gehen.

Die 16. Auflage des prestigeträchtigen Vorbereitungsturniers findet vom 12. bis 14. August in der Würtharena statt. Ein namhaftes Team hat seine Teilnahme schon bestätigt.

Seit über einem Jahrzehnt grassiert im Südtiroler Süden während des Hochsommers stets das Eishockeyfieber. Der Grund dafür ist der Dolomitencup. Beim Vorbereitungsturnier in Neumarkt geben sich die Eishockey-Stars der europäischen Top-Klubs die Klinke in die Hand. Adler Mannheim, Sparta Prag, Eisbären Berlin, SC Bern, Valerenga Oslo, HC Lugano, Ambri Piotta, Kölner Haie, Nürnberg Ice Tigers, Lorenskog IK, EV Zug – das sind nur einige Namen, die sich beim hochkarätig besetzten Pre-Season-Cup in den letzten Jahren den vielzitierten letzten Feinschliff für die Meisterschaft geholt haben.

Nach der coronabedingten Pause im Jahr 2020 fand das Turnier im vergangenen August wieder statt – und durfte sich dabei über ein neues Siegergesicht freuen. Der Schweizer Top-Klub EHC Biel-Bienne hat sich bei seiner erstmaligen Teilnahme prompt den Pott gekrallt. Nun steht fest: Der Titelverteidiger wird auch 2022 in der Würtharena zu sehen sein und um seinen zweiten Erfolg in Neumarkt buhlen.

Die Fans dürfen sich also auf eine erstklassige Mannschaft freuen. Biel stehen in der langen Vereinsgeschichte drei Meistertitel im Schweizer Eishockey-Oberhaus zu Buche (1978, 1981, 1983). Nach einem sportlichen Absturz 1996 folgte 2008 die Rückkehr in die Erstklassigkeit, wo die Gelb-Roten mittlerweile zu den Top-Adressen zählen. Im Vorjahr war in den Pre-Playoffs Schluss, heuer befinden sich die Bieler schnurstracks auf Playoff-Kurs. Wenn der EHC im Sommer in der Würtharena aufläuft, dann kommt auch gehörig NHL-Power nach Neumarkt: Denn der Bieler Kapitän ist kein Geringerer als Gaëtan Haas, der zuletzt zwei Jahre bei den Edmonton Oilers in der besten Liga der Welt verbracht hat, ehe er im Sommer 2021 zu seinem Heimatverein zurückgekehrt ist.

Der Termin steht fest

Fest steht nun auch der Termin für die Ausgabe in diesem Jahr: Vom Freitag, 12. bis Sonntag, 14. August wird in der Würtharena dem Puck hinterhergejagt. Die Veranstalter rund um den HC Neumarkt hoffen auch heuer wieder auf zahlreiche Fans – natürlich unter entsprechenden Corona-Sicherheitsauflagen. Welche Teams neben Biel noch am Dolomitencup teilnehmen, wird in den nächsten Wochen bekanntgegeben. Die Organisatoren sind mit mehreren Vereinen in Verhandlung.

Weitere Informationen: www.dolomitencup.com

Ehrentafel Dolomitencup:

2006

1. Frankfurt Lions (DEL)

2. Servette Geneve (NLA)

3. Augsburger Panther (DEL)

4. HC Neumarkt Selection

2007

1. Frankfurt Lions (DEL)

2. TWK Innsbruck (EBEL)

3. ERC Ingolstadt (DEL)

4. Team Italy

2008

1. Frankfurt Lions (DEL)

2. SC Langnau Tigers (NLA)

3. TWK Innsbruck (EBEL)

4. Team Italy

2009

1. Kölner Haie (DEL)

2. EV Zug (NLA)

3. Black Wings Linz (EBEL)

4. Team Italy

2010

1. EV Zug (NLA)

2. Ice Tigers Nürnberg (DEL)

2011

1. EHC München (DEL)

2. Klagenfurter AC (EBEL)

3. HC Pustertal (Serie A)

4. Team Italy (ITA)

2012

1. HC Lugano (NLA)

2. Iserlohn Roosters (DEL)

3. Black Wings Linz (EBEL)

4. Lorenskog IK (GET-LIGAEN)

5. HC Pustertal (SERIE A)

2013

1. Augsburger Panther (DEL)

2. Villacher SV (EBEL)

3. HC Pustertal (ELITE A)

4. SC Langnau Tigers (NLB)

5. Grizzly Adams Wolfsburg (DEL)

6. HC Innsbruck (EBEL)

2014

1. Augsburger Panther (DEL)

2. Schwenninger Wild Wings (DEL)

3. HC Ambrì Piotta (NLA)

4. Ishockeyklubb Lorenskog (GET-Ligaen)

5. EHC Olten (NLB)

2015

1. Kloten Flyers (NLA)

2. ERC Ingolstadt (DEL)

3. Adler Mannheim (DEL)

4. Sparta Prag (EXTRALIGA)

2016

1. Augsburger Panther (DEL)

2. Nürnberg Ice Tigers (DEL)

3. Klagenfurter AC (EBEL)

4. HC Kometa Brno (EXTRALIGA)

2017

1. EV Zug (NLA)

2. Augsburger Panther (DEL)

3. Les Rapaces de Gap (FRA)

4. Nürnberg Ice Tigers (DEL)

2018

1. Augsburger Panther (DEL)

2. EV Zug (NLA)

3. HC Bozen (EBEL)

4. Düsseldorfer EG (DEL)

2019

1. Augsburger Panther (DEL)

2. SC Bern (NLA)

3. Valerenga Oslo IF (GET-Ligaen)

4. Eisbären Berlin (DEL)

2021

1. ECH Biel-Bienne (NLA)

2. Augsburger Panther (DEL)

3. Eisbären Berlin (DEL)