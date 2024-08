DNL: zweites Testspiel an der Brehmstrasse geht knapp an die DEG

Düsseldorf. (MR) Die Rivalen im „Straßenbahnderby“ offenbarten noch „Luft nach oben“ und ein paar Baustellen Heute kreuzte die U20 der Düsseldorfer EG ihre Schläger...

Düsseldorf. (MR) Die Rivalen im „Straßenbahnderby“ offenbarten noch „Luft nach oben“ und ein paar Baustellen

Heute kreuzte die U20 der Düsseldorfer EG ihre Schläger mit dem Krefelder EV’81. In dem munteren Spiel dauerte es gut 10 Minuten, bis Zählbares auf der Anzeigetafel erschien. Doch die Hauptaufgabe der Zeitnehmer bestand darin, Strafzeiten einzutragen. Besonders die Hausherren traten in dieser Disziplin hervor (1. Baustelle). Doch die Gäste konnten daraus viel zu wenig machen (2. Baustelle): zwar fielen beide Krefelder Treffer im Powerplay, doch ist die Quote von 2 aus 11 sicher ausbaufähig. Aber die Bemühungen der DEG waren in dieser Disziplin überhaupt nicht von Erfolg gekrönt, beide Mannschaften hatten sogar die Möglichkeit der doppelten Überzahl (3. Baustelle). Als am Ende beim Stand von 3:2 für die DEG Krefelds Trainer Elmar Schmitz den Goalie für den 6. Feldspieler zog, drückten die Gäste zwar die letzten verbleibenden 90 Sekunden auf den Ausgleich, doch auch der DEG gelang trotz mehrerer Befreiungen der Schuss in den verwaisten Kasten nicht mehr, und es blieb bei dem knappen Sieg der Gastgeber.

Die Tore erzielten:

Dalibor Dvorak, Daniil Afonin und Richard Samigullin für Düsseldorf

Simon Pfeil und Albert Bicker für Krefeld.