DNL: Weiteres 6-Punkte-Wochenende für den KEV ’81 – DEG und Berlin mit Punkte-Teilung

Krefeld / Düsseldorf. (MR) Für den Krefelder EV’81 stand das Rosenheim-Wochenende auf dem Terminplan. Nach dem knappen 2:1 Sieg von Samstag konnten die Hausherren am Sonntag mit 5:2 ein deutlicheres Ergebnis herausspielen.

Die Rosenheimer standen immer dicht am Mann, mussten allerdings früh die erste Strafe schlucken. Und kaum waren sie wieder vollzählig, versenkte Maik Lackmann mit seinem ersten Tor im U20 Team den Puck zur Krefelder 1:0 Führung (6.). Kurz darauf Bambule hinter dem Gästetor; da aber beide Spieler runteregschickt wurden, hatte es wenig Auswirkung. Nachdem „Bulle“ Lennox Stein den Puck an der Bande geklaut hatte, kam er aber nicht weit, und im direkten Gegenzug düpierte Lasse Land den Gästegoalie Louis Müller (10.). Zum Drittelende hin verstärkten die Starbulls den Druck, doch Ruven Lutz konnte seinen Kasten bis zur Drittelsirene sauberhalten.

Der zweite Durchgang war das Spiel des KEV – über weite Strecken spielten die Mannen vom Niederrhein Powerplay, obwohl niemand auf der Strafbank saß. Zwar hatte früh im Drittel Lennox Stein auch sein Team auf die Anzeige gebracht, doch das beeindruckte die Hausherren wenig. Nachdem sie allerdings zwei Icings nacheinander geschossen hatten, reichte ein Fehler der Gäste, die sich an der eigenen blauen Lilie nicht einigen konnten, wer den Puck aufnahm. So nahm ihn Krefelds Lasse Land und stellte den 2-Tore-Abstand wieder her (29.). Wenig später mussten sich die Gastgeber knapp 80 Sekunden gar einer doppelten Überzahl erwehren, doch das Spielgerät hatte ein Einsehen, ja Roberts Stamurs konnte gar einen Konter laufen. Mit 3:1 wurden nochmals die Seiten gewechselt.

Krefeld bringt die Führung ins Ziel

Auch das dritte Abschnitt blieb laufintensiv. Durch jetzt vermehrt Strafen gegen den KEV kamen allerdings die Gäste wieder zu mehreren Möglichkeiten, die sie in der 46. Spielminute dann auch gewinnbringend nutzen konnten (Elias Schunke). Die nächste Krefelder Unterzahl traf dann allerdings das andere Tor (Kristof Berta, 46.). Als dann Krefelds Emil Sender eine doppelte Strafe aufgebrummt bekommen hatte, gegen die er auch noch meckerte, war für ihn mit 2+2+10 in der 53. Spielminute das Spiel zu Ende. In der Uhr standen nur 2 Minuten, sodass dann auch zu früh ein „Vollzählig“ verkündet wurde. Es blieb aber Unterzahl für Krefeld. Ein schöner Spielzug brachte den Hausherren fast mit Ansage den fünften Treffer (Berta, 55.). Auch wenn die Messe damit gelesen war, schenkten die Teams sich weiterhin nichts. Doch ein weiterer Treffer sollte nicht mehr fallen. Damit war dies das zweite 6-Punkte-Wochenende für den KEV ’81, der damit 12 Punkte aus 4 Spielen auf dem Konto hat.

Düsseldorfer EG und Eisbären Juniors Berlin trennen sich „unentschieden“

Nachdem am Samstag die Bundeshauptstädter ein vom Ergebnis lange offenes Spiel mit zwei Doppelschlägen jeweils zum Ende des zweiten und dritten Drittels zum 4:0 drehten, sah die Partie am Sonntag anders aus. Es ging viel hin und her, und bei der ersten angezeigten Strafe konnte Max Ingelfinger die DEG in Führung schießen (12.). Und die DEG zeigte weiter gutes Passspiel, was zunächst nicht von Erfolg gekrönt war. Dann kam der Strahl von der blauen Linie, der dann doch in den Knick traf (Dalibor Dvorak 18.). Auch im zweiten Durchgang hatten die Gäste durchaus ihre Möglichkeiten, scheiterten aber teilweise am offenen Scheunentor. Oder an DEG Goalie Sean Kuklok, der heute einen Sahnetag erwischt hatte. Auf der anderen Seite war es etwas unübersichtlich vor Gästegoalie Niclas Wolter, und Ben Schlösser erhöhte Düsseldorfs Führung auf 3:0 (28.). In Überzahl trafen sie auch noch, Lasse Schmitz in der 35. Spielminute. Zum Schlussabschnitt kam Valentin Geibel in den Kasten der Eisbären Juniors. Auch bedingt durch jetzt im ganzen vier Strafen gegen Düsseldorf hatte Berlin das Mehr an Chancen, doch die Hausherren verteidigten vorbildlich, sogar mit 2 Mann weniger. So konnte sich am Ende Kuklok für den verdienten Shut out feiern lassen. Damit machten es Düsseldorf und Berlin spannend, teilten sich aber im Vergleich der beiden Spieltage die Punkte, ja sogar das Torverhältnis gleichmäßig auf!

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