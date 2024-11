DNL Top Division: KÃ¶lner Junghaie mit Doppelerfolg beim Krefelder EV’81

Krefeld. (MR) Nach der 1:5 Niederlage von Samstag konnte der KEV’81 am Sonntag nur zwei Drittel lang die Kollegen aus Köln in Schach halten....

Auch am Sonntag agierten die Junghaie druckvoll, doch früh gerieten sie in Unterzahl. Aus dieser konnte der KEV allerdings nichts machen, ja die Kölner hatten gefühlt öfter die Scheibe unter Kontrolle in diesen zwei Minuten. Nach der Strafzeit hatte Kölns Rubin den Führungstreffer auf der Kelle, doch schnell ging es wieder in die andere Richtung. Im 2 auf 1 vollstreckte van der Reijden zur erstmaligen Führung für den KEV (6.). Die nächste Krefelder Überzahlspiel sah schon erfolgversprechender aus, doch wie man Powerplay spielt, zeigten die Gäste zur Drittelmitte. Es brauchte 30 Sekunden und den dritten Abschluss, dass Raab zum Ausgleich traf (10.). Es wurde weiter gefightet, die Seidenstädter versuchten sich mehrfach mit den weiten Pässen. Einen schlechten Kölner Aufbaupass von hinter dem eigenen Tor konnte Redinger abfangen, den Goalie umkurven und zur erneuten Führung einschießen (16.).

Nach gutem 2. Drittel bricht Krefeld im Schlussabschnitt auseinander

Nach einem frühen Ausgleichstreffer der Domstädter im zweiten Abschnitt ging es hin und her mit guten Möglichkeiten auf beiden Seiten. Die Hausherren sehr bissig gaben keine Scheibe verloren. Zwei Strafzeiten konnten sie schadlos überstehen, auch ein Krefelder Powerplay sah viel gefälliger und gefährlicher aus. Allein ein Treffer wollte nicht fallen, sodass es unentschieden 2:2 zum letzten Seitenwechsel ging. Zunächst hatten noch beide Teams ihre Möglichkeiten im dritten Durchgang. Nachdem die Gäste dann aber ein wirklich krummes Ding im Kasten hinter Yves Schollmeyer untergebracht hatten (48.), konnten die Junghaie das Momentum nutzen. Der Schuss war hinter das Tor gegangen, wo Schollmeyer diesen hatte klären wollen. Die Scheibe kam aber komisch auf der anderen Seite wieder heraus, Schollmeyer vorlor seine Kelle, und Pape war der eiskalte Vollstrecker. Mit Rückenwind drückten nun die Domstädter, und die Hausherren fielen zunehmend auseinander. Es fielen nur noch Treffer auf einer Seite, dass am Ende ein 2:6 stand.

Die Tore erzielten:

1:0 (05:26) Vince van der Reijden (Konstantin Redinger, Levi Holzhausen)

1:1 (09:53) Til Raab (Max Hense, Lukas Kopietz) PP1

2:1 (15:59) Konstantin Redinger (Levi Holzhausen, Vince van der Reijden)

2:2 (22:23) Tony-Luka Pavlovic (Tim Hemr, Tobin Brandt)

2:3 (47:24) Matthias Pape (Max Ziergiebel, Lukas Kopietz)

2:4 (50:10) Elias Aul (Max Hense, Tobin Brandt)

2:5 (53:05) Toni Fürst (Noah Hahn, Tobin Brandt)

2:6 (55:26) Til Raab (Philip Rubin, Tobin Brandt) PP1

Schiedsrichter: Sebastian Licau, Denis Kyei-Nimako (Robert Licau, Luca Helingrath)

Strafen: KEV – 8 Min.; KEC – 6 Min.