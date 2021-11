DNL-Team der KÃ¶lner Haie neuer Kooperationspartner der EG Diez-Limburg

Limburg. (PM EG-DL) Tolle Neuigkeiten für die Rockets: Die DNL-Mannschaft der Kölner Haie ist ab sofort Kooperationspartner des Nord-Oberligisten EG Diez-Limburg. Bereits beim heutigen...

Limburg. (PM EG-DL) Tolle Neuigkeiten für die Rockets: Die DNL-Mannschaft der Kölner Haie ist ab sofort Kooperationspartner des Nord-Oberligisten EG Diez-Limburg.

Bereits beim heutigen Spiel der Rockets bei den Crocodiles Hamburg werden drei Spieler aus dem Nachwuchs des DEL-Ligisten für die EGDL auf dem Eis stehen. Arno Lörsch, Sportlicher Leiter der Rockets, hatte die Zusammenarbeit mit viel Weitblick über Wochen und Monate eingefädelt. Sie ist ein weiteres Puzzleteil in der Zusammenarbeit von drei Vereinen: den Kölner Haien in der DEL, dem EC Bad Nauheim in der DEL2 und der EG Diez-Limburg in der Oberliga Nord. Sie ergänzt die bestehenden Kooperationen zwischen Köln (DEL) und Nauheim sowie Nauheim und Diez-Limburg. Spieler aus dem Nachwuchs der Haie können so – je nach vergebener Förderlizenz – von der DNL über die Oberliga und die DEL2 bis hin zur DEL eingesetzt werden und Erfahrungen sammeln.

„Wir freuen uns sehr, dass wir neben unserer bestehenden Kooperation mit Bad Nauheim nun auch das DNL-Team der Kölner Haie für uns gewinnen konnten“, sagt Lörsch. „Wir freuen uns über das in uns gesteckte Vertrauen. Es zeigt, dass die Rockets sehr gute Arbeit leisten und somit auch für andere Klubs als Kooperationspartner interessant sind. Dass wir schon heute drei Spiele der Junghaie im Bus nach Hamburg mit dabei haben freut mich natürlich besonders.“

Am Donnerstagabend hatten der Kapitän der Kölner DNL-Mannschaft, Leonhard Korus, sowie Sandro Mayr (beide Verteidiger) und Justin Büsing (Stürmer) bereits in Diez mit der Mannschaft trainiert. Am Freitagmorgen bestiegen die drei mit dem Team den Bus nach Hamburg und werden heute Abend ihre Premiere im EGDL-Trikot feiern.

Die Rockets sagen: Herzlich Willkommen im Team! Und einen herzlichen Dank an die Kölner Junghaie für das Vertrauen! Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit.

Das Foto zeigt (von links) Sandro Mayr, Justin Büsing und Leonhard Korus – eben bei einer kurzen Pause auf der Fahrt nach Hamburg.