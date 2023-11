DNL: Starbulls Rosenheim mit 4-Punkte-Wochenende am Seilersee

Artikel anhören Iserlohn. (MR) Nach dem 3:2 nach Shoot out von gestern gelang es den Young Roosters am Sonntag nicht, den Schwung des Last-Minute-Treffers...

Iserlohn. (MR) Nach dem 3:2 nach Shoot out von gestern gelang es den Young Roosters am Sonntag nicht, den Schwung des Last-Minute-Treffers ins heutige Spiel zu transferieren. Am Ende stand nach Empty Netter ein 2:4 auf der Tafel.

Zwar standen die Young Roosters hinten gut, dass sie die erste frühe Unterzahl ohne Treffer wegkillen konnten. Bei 5 gegen 5 hatten die Hausherren allerdings ihre Probleme mit dem Spielaufbau, immer wieder konnte der Gegner die Scheibe wegspitzeln. Nach wieder solch einem Fehler in der neutralen Zone zogen die Starbulls ein 2 auf 1 auf, und Zwickl konnte zur Führung für Rosenheim vollenden (17.). Kurz vor Drittelende landete ein junger Rooster nochmals auf der Strafbank, und es dauerte keine 45 Sekunden, dass die Scheibe erneut im Kasten landete. Damit gingen die Starbulls mit der komfortablen 2:0 Führung in die Kabine. Auch im zweiten Durchgang waren die Gäste meistens den Schritt, den Gedanken schneller, während Iserlohner Pässe weniger oft die Kelle des Mitspielers als als dessen Kufe, den Schläger des Gegners oder überhaupt keine Station fanden. Passend dazu: in eigener Unterzahl fing Iserlohns Jung einen Pass ab, verdaddelte das Spielgerät allerdings auf dem Weg zum Konter. Nach dem Schuss von der Blauen, der durch Murgas in den Hahnenkäfig abgefälscht wurde zum zwischenzeitlichen 0:3, konnte Iserlohn ein aussichtsreiches 2 auf 1 erneut nicht nutzen.

Am Ende wird es nochmals spannend

Nach einer überstandenen Strafe war es Kronhardt, der seine Farben erstmalig auf die Tafel brachte. Am Torkreis war effektiv nachgearbeitet worden (46.). Das gab den Hausherren wieder Auftrieb, und sie kamen jetzt häufiger und besser ins Angriffsdrittel. Doch es gab weiterhin kein Durchkommen für Benner, Geiger, Kalnins und Co. Es blieben noch knapp 5 Minuten zu spielen, als nochmals Rosenheim in Unterzahl geriet. Nach der Auszeit blieb Iserlohns Goalie gleich auf der Bank, so dass man ein 6:4 aufziehen konnte. Und der Druck zahlte sich aus: Bauer stellte auf 2:3 aus Sicht der Roosters. Am Ende aber bei wieder leerem Kasten konnte Zwickl in eben diesen befreien und stellte den Endstand von 2:4 her.

Die Tore erzielten:

0:1 (16:08) Sebastian Zwickl (Kilian Böhm, Jannick Stein)

0:2 (19:19) Jannick Stein (Kilian Böhm, Sebastian Zwickl) PP1

0:3 (37:22) German Murgas (Valentin Kroha, Lukas Golob)

1:3 (45:54) Wladislav Kronhardt (Leon Bussmann, Lukas Jung)

2:3 (56:42) Marian Bauer (Leon Bussmann, Lukas Jung) PP1 EA

2:4 (59:10) Sebastian Zwickl (Kilian Böhm) EN

Schiedsrichter: Dennis Kiefer (Claus Clemens Behrendt, Raphael Leibfried)

Strafen: IYR – 14 Min.; SBR – 10 Min.