DNL-Playoffs: EV Landshut sichert sich den U20-Meistertitel

Berlin. (PM DEB) Nach einem wahren Playoff-Krimi konnte der Meister in der Deutschen U20-Nachwuchsliga nun gekürt werden.

Im entscheidenden fünften Spiel des Playoff-Finals konnte sich der EV Landshut letztlich mit 3:2 (1:1, 1:1, 1:0) Toren gegen die Eisbären Juniors Berlin durchsetzen.

Schon früh in der finalen Best-of-Five-Serie sah das Team aus Berlin wie der sichere Sieger aus und ging mit 2:0 in Führung. Doch die Landshuter konnten in den beiden Spielen vor heimischer Kulisse noch einmal alle Kräfte bündeln und glichen zum 2:2 aus. Nun musste das letzte fünfte Spiel der Serie die Entscheidung bringen. Ort des Geschehens war der Wellblechpalast in Berlin. Vor 1.954 Zuschauern ging es auch im letzten und entscheidenden Spiel der Serie genauso spannend zu wie in den vier Partien zuvor. Nach 60 Minuten Spielzeit konnten die Landshuter das bessere Ende für sich verbuchen und den hart erkämpften Meisterpokal in Empfang nehmen.

Als wertvollster Spieler (MVP) wurde Tobias Schwarz (EV Landshut) ausgezeichnet.

Kaufmännischer Leiter DEB-Ligen Panagiotis Christakakis: „Die Stimmung im entscheidenden Playoff-Finalspiel war wie schon bei den vorangegangenen Partien großartig. Über die komplette Serie hinweg haben beide Teams eine unglaublich starke und aufopferungsvolle Leistung auf höchstem Niveau gezeigt. Der EV Landshut hat es geschafft, nach einem 0:2-Rückstand zurückzukommen und sich den Meistertitel zu holen. Hierzu gratulieren wir sehr herzlich.“

U20 Headcoach EV Landshut Ales Jirik: „Dieser Meistertitel ist für den Standort Landshut einfach unglaublich. Auch für mich persönlich ist das unglaublich. Der Sport schreibt manchmal wirklich unvorstellbare Geschichten. Ich habe heute auch noch Geburtstag und von den Jungs ein solches Geschenk zu bekommen ist einfach unfassbar.“

Ergebnisse U20 DNL Playoff-Finale

30.03.2024 | 16:00 Uhr | Eisbären Juniors Berlin – EV Landshut 3:2 n.V.

31.03.2024 | 10:00 Uhr | Eisbären Juniors Berlin – EV Landshut 7:1

06.04.2024 | 18:45 Uhr | EV Landshut – Eisbären Juniors Berlin 6:3

07.04.2024 | 14:00 Uhr | EV Landshut – Eisbären Juniors Berlin 4:3 n.P.

09.04.2024 | 19:00 Uhr | Eisbären Juniors Berlin – EV Landshut 2:3

Alle Ergebnisse gibt es unter:

https://deb-online.live/liga/herren/u20-dnl/?divisionId=14356