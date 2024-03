DNL Playoff Viertelfinale 4: Krefelder EV’81 zwingt KÃ¶lner Junghaie mit 2:1 Sieg ins fÃ¼nfte Spiel

Krefeld. (MR) Und wieder zeigte das Team von Elmar Schmitz ein engagiertes und couragiertes Auftreten; die Spiele dieser Viertelfinalserie zählten wohl zu den besten...

Krefeld. (MR) Und wieder zeigte das Team von Elmar Schmitz ein engagiertes und couragiertes Auftreten; die Spiele dieser Viertelfinalserie zählten wohl zu den besten der ganzen Saison des KEV. So machte der Krefelder EV’81 dem Favoriten erneut das Leben sehr schwer und stemmte sich gegen das Ende der Saison.

Wie bereits am Vortag dauerte es etwas, bis der Krefelder EV ins Spiel fand, die ersten etwa 8 Minuten gehörten den Gästen, die Matthias Bittner im Krefelder Kasten warmschossen. Doch mit Fortdauer des Spiels verlagerte sich das Geschehen mehr in Richtung Patrik Csala, der auch heute das Tor der Junghaie hütete. Mehrere Strafzeiten gegen die Domstädter brachten auch dort mehr Druck auf das Tor. Doch der Startabschnitt sollte noch torlos enden. Nachdem die Junghaie früh im zweiten Durchgang in Führung gegangen waren, ging das Spiel viel hin und her ohne weitere Großchancen. Zur Spielmitte stocherte van der Reijden nach und brachte auch den KEV ’81 auf die Tafel. Danach suchten beide Teams immer den schnellen Abschluss, sobald sie ins Drittel gekommen waren. Dann aber machten sich die Gastgeber das Leben selbst schwer, indem sie mehrfach auf die Strafbank wanderten. Als sie jedoch drei Strafen nacheinander, davon volle zwei Minuten in doppelter Unterzahl schadlos überstanden hatten, schlug das Momentum auf ihre Seite, und Seeger brachte Krefeld erstmalig in Führung (37.).

Offenes Visier bei beiden Teams

Auch im dritten Durchgang gefielen beide Mannschaften mit extrem hoher Laufbereitschaft. Die Schiedsrichter hingegen machten sich auch heute keine Freunde und standen gerne mal im Wege rum. Die Junghaie drückten jetzt nach vorne, während Krefeld blockte und Nadelstiche setzte. Die Zeit arbeitete für den Underdog. Kurzfristig brannte es vor Bittner, als Krefeld etwas zu lässig und damit leichtsinnig die Scheibe nicht über die blaue Linie klären konnte. Doch auch diese kurze Phase konnten sie schadlos überstehen. Die Kölner Gaidel, Vladelchtchikov, Kopietz, Münzenberger, Tropmann und wer auch immer sich versuchte – alle verzweifelten schier. Die beiden Schlussminuten waren bereits angebrochen, als die Hausherren sich nochmals vorne festsetzten und ihrerseits durch Focks, Bijsterbosch und van der Reijden zu Abschlüssen kamen und so den Gästegoalie im Kasten festhielten. Und so lief die Zeit herunter, ohne dass ein weiterer Treffer fiel. Damit hat Krefeld sich ein fünftes Spiel erkämpft. Dieses steigt am Dienstag wieder in Köln.

Es spielten:

KEV – 35 Matthias Bittner – 47 Carl Konze, 89 Sali Schollmeyer – 20 Clemens Seeger, 42 Edmund Junemann, 91 Niclas Focks; 4 Jesper Müllejans, 17 Louis Stromberg – 6 Bennet Otten, 77 Rodinyo Bijsterbosch, 98 Vince van der Reijden; 22 Simon Pfeil, 63 Connor Janus – 21 Jan Wellen, 52 Konstantin Redinger, 81 Kacpar Ziarkowski; 9 Timon Verhoeven, 14 Anton Götz – 3 Levi Holzhausen, 24 Julian Michalik, 86 Jan Schiffer

KEC – 92 Patrik Csala – 8 Max Hense, 55 Edwin Tropmann – 20 Max Ziergiebel, 22 Rik Gaidel, 98 Lukas Kopietz; 6 Kevin Grasmik, 43 Matthias Pape – 15 Noah Münzenberger, 17 Lasse Bach, 19 Marco Münzenberger; 10 Vincent Grunewald, 77 Alexander Vladelchtchikov – 34 Philip Rubin, 86 Tim Hemr, 91 Raphael Jakovlev; 11 Felix Shell, 71 Dominik Klein – 9 Philipp Nuss, 21 Gian-Luca Pinna, 23 Tony-Luka Pavlovic

Die Treffer erzielten:

0:1 (23:44) Ziergiebel (Kopietz, Hense)

1:1 (28:27) van der Reijden (Bijsterbosch, Müllejans)

2:1 (36:32) Seeger (Wellen, Konze)

Schiedsrichter: Maik Blankart, David Cespiva (Claus Clemens Behrendt, David Tanko)

Strafen: KEV – 16 Min.; KEC – 12 Min.

Zuschauer: 300

Fotostrecke zum Spiel

Krefelder EV feiert Erfolg über die Junghaie – © Sportfoto-Sale (DR) Krefelder EV feiert Erfolg über die Junghaie – © Sportfoto-Sale (DR)