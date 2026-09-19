DNL – Krefelder EV’81 überzeugte auch gegen den SC Bietigheim-Bissingen

Krefeld. (MR) Mit couragierter Leistung und Powerplaytoren zur rechten Zeit konnte der Krefelder EV’81 auch den SC Bietigheim-Bissingen besiegen, in einem Spiel, das über weite Strecken ausgeglichen verlief.

Im Startabschnitt ging es zügig hin und her, wenig Spielfluss, aber auch wenige Unterbrechungen. Beiden Teams gelang es, die jeweils erste Strafe für einen Treffer auszunutzen. Zunächst in der 12. Minute Arsenij Golc (SCB) mit dem humorlosen Schuss, anschließend in der 15. Minute Kristof Berta (KEV) mit dem Schlenzer in den Knick. Die Gäste gerieten zum Drittelende hin nochmals in Unterzahl. Diesmal war es Albert Bicker, der den Treffer erzielte (20.). So ging es mit 2:1 in die Pause.

Im zweiten Durchgang zeigten beide Teams gute Ideen, die aber spätestens am gegnerischen Goalie scheiterten. Die Ellentaler wurden stärker, hatte mehr vom Spiel und konnte immer wieder Pässe abfangen. Einzig ein Tor wollte in diesen 20 Minuten nicht fallen. Einen Bärendienst erwies Krefelds Verteidiger Jannes Schreiber seinem Team, als er in der Schlussphase des zweiten Durchgangs den Gegner Lukas Biere per Kniecheck zu Boden streckte. Beide mussten daher vorzeitig in die Kabinen – Biere zur Behandlung, Schreiber zum Duschen.

Specialteams entscheiden das Spiel

Mit 4 ½ Minuten aus der Spieldauer gingen die Seidenstädter in den Schlussabschnitt, der verletzte Biere konnte nach der Pause wieder am Spiel teilnehmen. Bietigheims Philip Willer gab mehrere Schüsse ab, traf aber das Tor nicht. Ansonsten wurde die lange Unterzahl durch die Schützlinge von Elmar Schmitz gut heruntergekillt. Mehrere Strafzeiten folgten auf beiden Seiten, teils auch wegen „Bambule“, dann traf es aber beide Kontrahenten. Es ging bereits aufs Spielende zu, als Krefeld eine weitere Überzahl sehr geduldig ausspielte und durch Stepan Sokol schließlich zum Abschluss und Treffer kam (56.). Die restliche Zeit mauerte der KEV, was das Zeug hielt und konnte einen letzten Angriff schließlich auch noch versenken, als noch genau eine (1!) Sekunde auf der Uhr stand, Maik Lackmann stellte auf den Endstand von 4:1.

Damit steht der KEV ’81 nach 5 (von 14) Spielen der Findungsrunde bei 15 Punkten und aktuell auf dem ersten Tabellenplatz. Am morgigen Sonntag gibt es das „Rückspiel“, ehe der KEV am nächsten Wochenende nach Dresden fährt.

Die Tore erzielten:

0:1 (11:52) Arsenij Golc (Lukas Biere, Maksim Hazek) PP1

1:1 (14:44) Kristof Berta (Sascha Hartmann, Roberts Stamurs) PP1

2:1 (19:35) Albert Bicker (Luis Popp, Janis Kask) PP1

3:1 (55:55) Stepan Sokol (Sascha Hartmann, Emil Sender) PP1

4:1 (59:59) Maik Lackmann (Matti Baumgarten, Lasse Land)

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