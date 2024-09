DNL: Krefelder EV’81 mit erster Saison-Niederlage: 2:4 gegen Junghaie

Krefeld. (MR) Am fünften von sieben Spiel-Wochenenden dieser Findungsrunde trafen die beiden Viertelfinalisten der Vorsaison auf einander. Da Krefeld nach Köln (und vice versa)...

Krefeld. (MR) Am fünften von sieben Spiel-Wochenenden dieser Findungsrunde trafen die beiden Viertelfinalisten der Vorsaison auf einander. Da Krefeld nach Köln (und vice versa) ja quasi ein Katzensprung ist, wurden beide Spiele im Back-to-Back ausgetragen, das fand am Samstag in Krefeld statt.

Die Junghaie hatten noch eine Rechnung offen mit dem KEV – waren sie doch von diesen aus den Playoffs 23/24geworfen worden. Und so legten die Gäste gleich druckvoll los, waren auch in eigener Unterzahl dicht und „nervig“ am Mann. Kaum war nach der ersten Strafzeit Kölns Til Raab zurück auf dem Eis, als er auch schon die Scheibe serviert bekam und Krefelds Goalie Tim Schweitzer überwinden konnte (7.). Und weiter machten die Junghaie ihre Sache besser. Kurz vor der ersten Sirene stocherte Raphael Jakovlev das Spielgerät unter dem Goalieschoner hindurch zum – nach Diskussionen der Unparteiischen untereinander – regulären 0:2 Pausenstand (20.). Im zweiten Durchgang bekamen auch die Hausherren in der Rheinlandhalle die eine oder andere Strafe aufgebrummt. Zwar konnten sie sich lange wehren, doch die Domstädter kamen auch hier zu mehreren Chancen. Im dritten Powerplay war es schließlich soweit, und Tobin Brandt erhöhte auf 3:0 aus Sicht der Gäste (32.).

Krefelder Doppelschlag reicht nicht für Punkte

Die Hausherren antworteten mit wütenden Kontern. In der 35. Spielminute wurde vor dem Kölner Gehäuse gut nachgearbeitet, sodass Samuel Cochrane den Rebound von Wladimir Bloch mit dem Körper mitnehmen und so über die Linie drücken konnte. Und als nur 36 Sekunden später ebenfalls ein Rebound an der Stockhandseite von Dean Döge in die Maschen befördert worden war, waren die Hausherren wieder im Spiel. Jetzt versuchten die Niederrheiner, das Momentum mitzunehmen, fuhren Angriff auf Angriff und schossen aus allen Lagen. Mit dem knappen Vorsprung wurden nochmals die Seiten gewechselt. Direkt nach Wiederbeginn allerdings wurde die Scheibe an der eigenen blauen Linie verloren, Kölns Jakovlev schaltete schnell und sagte artig danke (42.). Es ging hin und her, doch die Junghaie ließen sich die Butter nicht mehr vom Brot nehmen. Mit dem Endstand von 2:4 scheint die Revanche der Domstädter geglückt. Sie stehen damit vorübergehend punktgleich vor dem KEV auf dem 2. Tabellenplatz.

Die Tore erzielten:

0:1 (06:02) Raab (Ziergiebel, Rubin)

0:2 (19:23) Jakovlev (N.Münzenberger, Hense)

0:3 (31:38) Brandt (Jakovlev, Ziergiebel) PP1

1:3 (34:45) Cochrane (Bloch, Bachmann)

2:3 (35:21) Redinger (S.Schollmeyer, van der Reijden)

2:4 (41:14) Jakovlev

Schiedsrichter: Marvin Schrörs (Thomas Bergmann, Markus Jordan)

Strafen: KEV – 10 Min.; KEC – 10 Min.