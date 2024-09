DNL: Krefelder EV’81 bleibt in dieser Findungsrunde weiterhin ungeschlagen

Krefeld. (MR) Nach dem 4:3 Overtimesieg gegen den EC Bad Tölz von Samstag folgte am Sonntag nach einem nicht ganz so engen Spiel ein...

Krefeld. (MR) Nach dem 4:3 Overtimesieg gegen den EC Bad Tölz von Samstag folgte am Sonntag nach einem nicht ganz so engen Spiel ein eindeutiges 9:1

Hatten beide Teams gestern auf Augenhöhe mit gleichmäßig verteilten Spielanteilen und Möglichkeiten gespielt, legte das Team von Elmar Schmitz am Sonntag Morgen früh den Grundstein und konnte bereits in der 4. und 6. Spielminute Gästekeeper Raphael Rödel überwinden. Im Powerplay erhöhten die Hausherren noch vor der ersten Pause auf 3:0. Die Tölzer kamen mit Schwung aus der Kabine und konnten nach 50 Sekunden erstmalig auf die Tafel kommen. Doch Krefeld zeigte sich davon wenig beeindruckt und hatte die postwendende Antwort parat – gerade einmal 12 Sekunden später. Gut nachgearbeitet traf wenig später van der Reijden in die lange Ecke zum 5:1. Nach dem 6:1 zur Drittelmitte und einer anschließenden Strafe gegen die Gastgeber erhöhten die Oberbayern den Druck und die Schlagzahl. Den Treffer in dieser Druckphase allerdings machte Krefeld, sodass beim Stand von 7:1 erneut die Seiten gewechselt wurden.

Bad Tölz bleibt heute chancenlos

Den Schlussabschnitt begann Redinger mit seinem heute gar vierten Treffer bereits im ersten Wechsel. Die Gäste bemüht, kamen aber kaum noch über die Mittellinie. Meist waren es Einzelaktionen, denn versucht kontrollierter Aufbau wurde vom Krefelder Forecheck meist erfolgreich unterbunden. In eigener Überzahl zeichnete schließlich Schütz für den 9:1 Endstand – zweistellig sollte es nicht mehr werden.

Die Tore erzielten:

1:0 (03:23) Simon Pfeil (Samuel Cochrane, Pascal Laue)

2:0 (05:17) Anton Götz (Tim Schütz, Julian Michalik)

3:0 (16:48) Vince van der Reijden (Konstantin Redinger, Sali Schollmeyer) PP1

3:1 (20:50) Jonas Marzahn (Michael Schuster)

4:1 (21:02) Vince van der Reijden (Konstantin Redinger, Levi Holzhausen)

5:1 (26:06) Konstantin Redinger (Vince van der Reijden, Levi Holzhausen)

6:1 (32:36) Konstantin Redinger

7:1 (36:10) Konstantin Redinger (Jesper Müllejans, Vince van der Reijden)

8:1 (40:22) Konstantin Redinger (Vince van der Reijden, Levi Holzhausen)

9:1 (49:31) Tim Schütz (Vince van der Reijden, Sali Schollmeyer) PP1

Schiedsrichter: Caroline Butt (Markus Jordan, Phillipp Heffler)

Strafen: KEV – 8 Min.; ECT – 12 Min.