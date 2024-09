DNL: Krefelder EV startet mit 6 Punkten in die neue DNL-Saison

Krefeld. (MR) Nach dem deutlichen und torreichen 7:3 Auftaktsieg von Samstag gegen den Augsburger EV konnte der KEV ’81 auch den Sonntag siegreich gestalten....

Krefeld. (MR) Nach dem deutlichen und torreichen 7:3 Auftaktsieg von Samstag gegen den Augsburger EV konnte der KEV ’81 auch den Sonntag siegreich gestalten. Am Ende stand ein nie gefährdetes 7:4.

Zügig ging es am Sonntag Morgen zur Sache, und die Hausherren starteten mit dem Paukenschlag und dem ersten Treffer bereits 15 Sekunden nach dem Startbully. Es ging munter auf und ab, die Gäste kamen im Startabschnitt allerdings nur zu drei nennenswerten Möglichkeiten. Auf der anderen Seite legte der KEV durch Tore von Redinger und Focks bis zur Pause auf 3:0 weiter vor. Der AEV kam deutlich verbessert in den zweiten Abschnitt und konnte seinerseits den frühen Treffer erzielen (21.). Wenig später wurde Augsburgs Markgraf mit dem weiten Pass auf die Reise geschickt, und wieder konnte Krefelds Goalie Tim Schweitzer den Schuss nicht parieren (25.).

Offener Schlagabtausch in der zweiten Spielhälfte

Es wurde heftig gekämpft an der Bande und in den Ecken. Redinger konnte wieder auf eine beruhigende 2 Tore Führung erhöhen, ehe er mit seinem dritten heutigen Treffer das 5:2 markierte. Und nachdem man den Gästen mehrere Powerplay Gelegenheiten geschenkt hatte, schlug Augsburgs Verteidiger über die Scheibe. Das ließ Focks sich nicht nehmen, klaute das Spielgerät, zog mit Schütz im 2 auf 1 los und netzte selbst zum 6:2 Pausenstand ein (39.). Annähernd das gleiche Bild im Schlussabschnitt. Diesmal war es Schollmeyer, der den Torreigen eröffnete (43. in Überzahl). Doch die Bayrisch Schwaben drückten und konnten zwei weitere Treffer erzielen, während das Team von Elmar Schmitz keine weitere Chance unterbringen konnte. So trennte man sich an diesem Sonntag mit 7:4.

Die Tore erzielten:

1:0 (00:15) Tim Schütz (Gian-Luca Pinna, Niclas Focks)

2:0 (13:48) Konstantin Redinger (Levi Holzhausen, Niclas Focks)

3:0 (17:30) Niclas Focks (Albert Bicker)

3:1 (20:39) Philipp Markgraf (Moritz Weißenhorn)

3:2 (24:09) Philipp Markgraf (Mikka Dietzschold, Kristers Donins)

4:2 (27:06) Konstantin Redinger

5:2 (29:56) Konstantin Redinger (Pascasl Laue, Maximilian Wrede)

6:2 (38:11) Niclas Focks (Tim Schütz, Connor Janus)

7:2 (42:10) Sali Schllmeyer (Jesper Müllejans, Gian-Luca Pinna) PP1

7:3 (49:41) Nolan Gebele (Jannik Liebs, Philipp Markgraf)

7:4 (53:51) Dominik Iljuschenko (Luis Köpf, David Länger)

Am Samstag trafen:

Konstantin Redinger (2), Julian Michalik (2), Vince van der Reijden, Anton Götz, Levi Holzhausen für den KEV

Maximilian Kaschner (2x), Philipp Markgraf für den AEV