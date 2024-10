DNL: KÃ¶lner Junghaie mit fast perfektem Wochenende gegen EV Landshut

Köln. (MR) Nach dem eindeutigen 6:0 vom Vortag konnten die Junghaie am Sonntag nicht so dominieren. Sie konnten den 3:2 Sieg erst in der...

Köln. (MR) Nach dem eindeutigen 6:0 vom Vortag konnten die Junghaie am Sonntag nicht so dominieren. Sie konnten den 3:2 Sieg erst in der Overtime einfahren.

Frei nach dem Satz aus einer Fernsehwerbung „sie hatten einfach besser geschlafen“ zeigten sich die Landshuter mittags um 12 Uhr frischer und wacher, konnten bereits im ersten Wechsel Kölns Hintermannschaft und Goalie Dean Döge überwinden. Es entwickelte sich ein schnelles Spiel mit viel Laufarbeit auf beiden Seiten, und es dauerte bis zur Drittelmitte, dass auch die Hausherren auf die Anzeigetafel kamen. Nachdem früh im zweiten Durchgang die Junghaie auf 2:1 hatten stellen können, wurde Aul von Salhi unfair in die Bande an der Spielerbank gecheckt. Nach der hierauf folgenden Rangelei mussten die Niederbayern fünf Minuten in Unterzahl spielen. Wenig später gesellte sich sogar ein weiterer Spieler auf diese Seite der Strafbank. Ein Treffer wollte jedoch nicht fallen, die Dreihelmestädter blockten vielmehr alles, was ging und überstanden so die kritische Phase. Mit der knappen Führung wurden nochmals die Seiten gewechselt.

Verlorene Kufe, geblockte Schüsse

Eine frühe Strafe gegen die Gäste konnten diese erfolgreich verteidigen, kamen sogar zu dem einen oder anderen Konter. Anschließend ging es wieder hin und her, beide Mannschaften blockten Schüsse, klauten Pässe, und schnell ging es wieder in die andere Richtung. Im Powerplay setzten auch die Gäste die Junghaie unter Druck, aber ein Treffer sollte nicht fallen. Kurzfristig ging es mit nur zwei Unparteiischen weiter, da Linesman Gian Carlo Schoeche eine Kufe verloren hatte und erst das Arbeitsgerät in der Kabine wechseln musste. Es war riskant, diesen knappen Vorsprung zu verteidigen, doch was die Domstädter auch unternahmen, die kamen einfach nicht durch. Schließlich kam es in der Schlussphase, wie es kommen musste: Mit einer Bogenlampe konnte Lukas Gaus für sein Team den Ausgleich erzielen, 150 Sekunden vor der Sirene. In der anschließenden Verlängerung hielt Landshut die ersten beiden Minuten die Scheibe in den eigenen Reihen, ehe auch die Hausherren das Spielgerät auf dem Spielfeld und ins Angriffsdrittel führen konnten. Nachdem Ziergiebel zunächst noch geblockt worden war, kurvte Kopietz um den Torkreis und schoss schließlich aus der Drehung trocken ins Eck. Damit nimmt der EV Landshut nur einen mageren Punkt aus dem Rheinland mit, was letztlich auch nicht wirklich wichtig und interessant ist, da Landshut am vorletzten Spielwochenende 12 Punkte hinter dem angestrebten 4. Tabellenplatz liegt.

Die Tore erzielten:

0:1 (00:24) Lukas Gaus (Patrik Uher, Arian Maus)

1:1 (11:36) Tim Hemr (Tobin Brandt, Rafael Jakovlev) PP1

2:1 (24:29) Tim Hemr (Philip Rubin, Noah Hahn)

2:2 (57:29) Lukas Gaus (Patrik Uher, Leopold Schloder)

3:2 (62:31) Lukas Kopietz (Felix Shell)

Schiedsrichter: Hendrik Pernt (Dominik Luft, Gian Carlo Schoeche)

Strafen: KEC – 4 Min.; EVL – 15 Min.