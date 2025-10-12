DNL: Kampf um die letzten Plätze in der Top Division

Krefeld / Köln. (MR) Am letzten Wochenende ging es noch um die Platzierungen in den Gruppen der Findungsrunde, vor allem für die Mannschaften, die „um den Strich“ standen, also um Platz 4, und damit die Teilnahme an der Doppelrunde der Top Division kämpften.

Zunächst traf die Düsseldorfer EG am Samstag in der Rheinlandhalle auf den Krefelder EV’81, der bereits qualifiziert war. Es entwickelte sich ein laufintensives Spiel, beide Teams schafften es über weite Strecken nicht, sich im jeweiligen Angriffsdrittel festzusetzen. Und die beiden Goalies – Ruven Lutz beim KEV und Sean Kuklok bei der DEG – hielten alles, was nötig war. Wirkliche Torchancen waren aber Mangelware. So dauerte es bis zur 24. Spielminute, dass etwas Zählbares auf die Anzeige kam, und es brauchte dazu eine Überzahlsituation für Düsseldorf (Platon Isaiev). Doch nur wenig später war auch auf der anderen Seite ein schneller Vorstoß erfolgreich (Bennet Otten, 28.) zum 1:1 Augleich. Es sollte kein weiterer Treffer mehr fallen, selbst in der Overtime nicht, die ohne Unterbrechung durchlief. So kam es zum Duell Schütze gegen Torhüter. Und hier traf einzig Düsseldorfs Kapitän Dalibor Dvorak, sodass die DEG den Zusatzpunkt mitnahm. Allerdings war dieser „halbe“ Sieg nicht ausreichend, da im Parallelspiel der EV Landshut 3 Punkte gegen Ingolstadt einfuhr. So war am Sonntag das Rückspiel an der Brehmstrasse nur noch für den KEV wichtig, um den dritten Tabellenplatz zu sichern und behaupten. Für die Landeshauptstädter war es dann letztendlich ein Sieg ohne Wert.

Kölner Junghaie gewinnen beide Spiele gegen den Augsburger EV

Der AEV verpasste den Sprung in die Top Division bereits am Samstag mit dem 2:6 im Haie Trainingszentrum. Die Junghaie kämpften im Fernduell mit den Eisbären Juniors noch um den Spitzenplatz. Am Sonntag machten sie es bereits im Startabschnitt mit 3 Treffern klar (Dominik Klein, 5., Elias Aul, 7. und Klein, 16.). Zwar war Augsburg ab dem zweiten Abschnitt besser im Spiel, doch sie konnten sich nicht durchsetzen, den einzigen Treffer erzielte Kölns Kapitän Klein (24.). Mit Fortdauer des Spiels kam es immer wieder zu kleinen Zusammenstößen, wobei das Schiedsrichtergespann immer gleich beide Spieler vom Eis stellte, sodass zwar oft die Strafbank besetzt war, es aber kaum Überzahlmöglichkeiten gab. Kurz vor der zweiten Sirene wurde aus der Nickeligkeit eine handfeste Rangelei mit Schulterwurf – jetzt wurden beide Spieler mit Spieldauer vom Eis gestellt. Nachdem die Junghaie zu Beginn des letzten Drittels auf 5:0 gestellt hatten (Roberts Miglans, 46.), schalteten sie zwei Gänge zurück und beschränkten sich mehr auf die Verteidigung des eigenen Drittels. Doch die meisten Schüsse gingen daneben, und was auf das Tor kam, war sichere Beute von Kölns Schlussmann Aaron Kaiser. Eine Strafe gegen die Bayrisch Schwaben dauerte ganze 4 Sekunden, da hatte Klein mit seinem heute 4. Treffer den Bestraften wieder erlöst. Am Ende – ebenfalls in Überzahl – traf der Augsburger Frederik Lenke für sein Team zur Ergebniskosmetik (58.) und stahl damit dem Goalie den Shut Out. Durch die gleichzeitige Niederlage der Eisbären Juniors Berlin schließen die Junghaie diese Runde auf dem ersten Platz ab.

Die Ergebnisse vom Wochenende:

Gruppe 1

Krefelder EV’81 – Düsseldorfer EG 1:2 SO / 1:6 (Back-to-back)

Jungadler Mannheim – Jung-Eisbären Regensburg 6:1 / 9:0

EV Landshut – ERC Ingolstadt 4:3 / 3:4 (Back-to-back)

SC Bietigheim-Bissingen – Starbulls Rosenheim 1:2 / 3:5

Gruppe 2

Schwenninger ERC – ESV Kaufbeuren 4:5 SO / 4:2 (Back-to-Back)

ESC Dresden – EC Bad Tölz 2:5 / 4:2

Kölner Junghaie – Augsburger EV 6:2 / 6:1

Iserlohner EC – Eisbären Juniors Berlin 0:5 / 4:3

Endstand der Tabellen:

Gruppe 1

1. Jungadler Mannheim 37 P

2. ERC Ingolstadt 33 P

3. Krefelder EV’81 23 P

4. EV Landshut 21 P

5. Düsseldorfer EG 19 P

6. Starbulls Rosenheim 15 P

7. SC Bietigheim-Bissingen 11 P

8. Jung-Eisbären Regensburg 9 P

Gruppe 2

1. Kölner Junghaie 34 P

2. Eisbären Juniors Berlin 32 P

3. Iserlohner EC 24 P

4. ESC Dresden 23 P

5. Schwenninger ERC 16 P

6. EC Bad Tölz 14 P

7. Augsburger EV 14 P

8. ESV Kaufbeuren 11 P

