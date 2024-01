DNL: KaltschnÃ¤uziger EV Landshut entfÃ¼hrt am Samstag 3 Punkte aus der Rheinlandhalle

Krefeld. (MR) Druckvoll agierte der Tabellenvierte aus Landshut das gesamte Spiel über, die Krefelder Aufholjagd am Ende kam zu spät. Zwei äußerst junge Mannschaften...

Krefeld. (MR) Druckvoll agierte der Tabellenvierte aus Landshut das gesamte Spiel über, die Krefelder Aufholjagd am Ende kam zu spät.

Zwei äußerst junge Mannschaften standen sich in der Rheinlandhalle gegenüber, jeweils die Hälfte der Spieler auf dem Bogen war erst 17 Jahre „alt“. Man merkte es zumindest den Landshutern nicht an, denn sie legten zügig los und demonstrierten von Beginn an, wohin dieses Spiel laufen sollte. Früh legten die Niederbayern den ersten Treffer vor (8.). Kurz nach diesem Treffer erhielt Krefelds Verteidiger Konze einen Crosscheck, dass er einige Zeit an der Bande liegen blieb. Zwar konnte er dann selbständig auf die Bank fahren und versuchte es im nächsten Wechsel noch einmal, aber dann musste er doch passen und nach der Pause das Spiel von der Tribüne aus verfolgen. Aus diesem Powerplay konnte der KEV’81 nichts zählbares herausarbeiten. Das passierte erst in der nächsten Strafzeit, als Junemann seinen eigenen Rebound in die Maschen stochern konnte zum Ausgleich (16.). Ab dem zweiten Durchgang war es ein Spiel auf ein Tor, und früh nutzten die Gäste ihrerseits die erste Strafe gegen die Niederrheiner zur erneuten Führung aus (25.). Krefelder Versuche auf den Ausgleichstreffer endeten am Außennetz oder am starken Goalie Johannes Kurrer, wurden in den Himmel abgefälscht oder in des Gegners Kelle gepasst. Nach guten Versuchen von Junemann und Otten war es auf der anderen Seite Scheibengraber, der Zählbares auf die Tafel brachte (35.). Und als Schollmeyer im Aufbau an der blauen Linie stolperte, war der Gegner da, schnappte sich das Spielgerät und düpierte Bittner im KEV Gehäuse zum 1:4 (40.).

Schlussoffensive nicht von Erfolg gekrönt

Der Schlussabschnitt zeigte ein sehr ähnliches Bild: der EV Landshut war einfach den Ticken konsequenter, zielgerichteter, sicherer und schneller. Erst zur Drittelmitte sah ein Krefelder Powerplay nach einem solchen aus, und die Hausherren schossen aus allen lagen. Allein der Puck wollte nicht über die Linie. Nach einer Druckphase der Dreihelmestädter tankten sich Otten und Götz im give and go bis vor das Tor und überwanden Goalie Kurrer (58.). Als der KEV wenig später sogar auf 3:4 stellen konnte, keimte nochmals Hoffnung auf, nach einer Auszeit von Trainer Elmar Schmitz und gewonnenem Bully machte Bittner Platz für den 6. Feldspieler – und tatsächlich jubelten die Hausherren, war doch der Puck um den liegenden Goalie im Nachsetzen eingeschoben worden. Der Treffer zählte aber nicht, denn das Spiel war vorher abgepfiffen worden. Statt dessen landete anschließend die Befreiung im verwaisten Kasten zum Endstand von 3:5. Am morgigen Sonntag gibt es die nächste Gelegenheit auf Punkte.

Die Tore erzielten:

0:1 (07:41) Korbinian Faltermaier (Dennis Henter, Lukas Eberl)

1:1 (15:24) Edmund Junemann (Clemens Seeger)

1:2 (24:51) Finn Serikow (Michael Reich, Björn Salhi) PP1

1:3 (34:20) Luis Scheibengraber (Filip Kriz, Finn Teubner)

1:4 (39:20) Lukas Eberl

2:4 (57:04) Anton Götz (Bennet Otten, Edmund Junemann)

3:4 (58:50) Rodinyo Bijsterbosch (Edmund Junemann)

3:5 (59:18) Filip Kriz EN

Schiedsrichter: Sebastian Licau (Gian Carlo Schöche, Sascha Küper)

Strafen: KEV – 4 Min.; EVL – 10 Min.