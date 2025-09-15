Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home ! + DNL: Junghaie auch am dritten Wochenende mit weißer Weste
! +DNL

DNL: Junghaie auch am dritten Wochenende mit weißer Weste

15. September 20251 Mins read23
Share
Torjubel bei den Kölner Junghaien - © Sportfoto-Sale (DR)
Share

Köln. (MR) Die Kölner Junghaie begrüßten an diesem Wochenende den EC Bad Tölz und konnten erneut beide Spiele siegreich gestalten.

Nach dem deutlichen 8:4 Sieg von Samstag sah das Spiel am Sonntag über weite Strecken nicht so eindeutig aus, der EC Bad Tölz bot den Junghaien gut Paroli. Es dauerte bis zur 9. Spielminute, dass der erste Treffer fiel (Elias Aul in Überzahl), worauf allerdings die Gäste die postwendende Antwort hatten (Johannes Hassmann, 9.). Aus kurzer Distanz legte Maximilian Strauss für die Hausherren wieder vor (10.). Beide Mannschaften hatten ihre Möglichkeiten, Kölns Timo Hausfelder legte mit schönem Move um den Goalie herum zum 3:1 (17.), dem Botond Gal kurz vor der Sirene noch den erneuten Anschlusstreffer folgen ließ.

Es gab einige Strafzeiten auf beiden Seiten, und die Domstädter trafen in der 30. Spielminute in Überzahl (Lasse Naumann). Auch diesmal wechselten die Druckphasen, der quirrlige Techniker Ismailcan Sahanoglu brachte die Oberbayern auf 4:3 wieder heran (32.), dem Köln durch den Doppelschlag von Roberts Miglans und Max Ziergiebel das 5:3 und 6:3 folgen ließ (34.). Und erneut nur Sekunden später stellte Christoph Leitner auf den Pausenstand von 6:4 (35.).

Im Schlussabschnitt gab es hauptsächlich Strafzeiten zu notieren, ein einziger Treffer sprang hier aus den jeweiligen Bemühungen heraus (Strauss, 56.). Damit haben die Junghaie an diesem Wochenende 15 Tore geschossen für die volle 6-Punkte-Ausbeute.

Die Ergebnisse des Wochenendes:

Findungsgruppe 1
SB Rosenheim – Jungadler Mannheim 2:4 / 0:8
Jung-Eisbären Regensburg – Düsseldorfer EG 2:4 / 3:2
EV Landshut – Krefelder EV’81 2:5 / 1:2
SC Bietigheim Bissingen – ERC Ingolstadt 3:1 / 6:7

Findungsgruppe 2:
Iserlohner EC – ESV Kaufbeuren 7:4 / 6:3
ESC Dresden – Augsburger EV 6:3 / 9:8
Eisbären Juniors Berlin – Schwenninger ERC 9:2 / 13:3
Kölner Junghaie – EC Bad Tölz 8:4 / 7:4

2469
Wo landet DEL Aufsteiger Dresdner Eislöwen am Ende der Hauptrunde?

Share
Previous post DEG holt den dritten Sieg in Folge

Leave a comment

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Eishockey-Magazin TV

Sportfoto-Sale - die Fotodatenbank für Print- und Onlinemedien
! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!
! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! - Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen - Hintergrund und wie man spenden kann
Related Articles
! +Eisbären BerlinKölner Haie

Kölner Haie gegen Eisbären Berlin – die Revanche ist nicht geglückt

Köln. (MR) Am zweiten Spieltag der DEL kam es zur Neuauflages des...

By15. September 2025
! +Kassel HuskiesKrefeld Pinguine

Krefeld Pinguine gewinnen letzten Härtetest vor dem Saisonstart mit 4:3 gegen Kassel

Krefeld. (RS) Die Krefeld Pinguine haben ihre Vorbereitung auf die DEL2-Saison 2025/26...

By15. September 2025
! +Dresdner EislöwenERC Ingolstadt

Niklas Sundblad: „Das war eine wertvolle Erfahrung“ – Eislöwen unterliegen Ingolstadt beim Heim-Debüt

Dresden. (PM Eislöwen) Vor beeindruckender Kulisse in der JOYNEXT Arena feierten die...

By15. September 2025
! +EHC Red Bull MünchenFischtown Pinguins

Patrick Hager: „Die Chancenverwertung hat das Spiel entschieden“ – Red Bull München unterliegt den Pinguins Bremerhaven

München. (PM Red Bulls) Der EHC Red Bull München musste sich am...

By15. September 2025
Copyright 2025 by Eishockey-Magazin.de /Alle Rechte vorbehalten