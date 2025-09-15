DNL: Junghaie auch am dritten Wochenende mit weißer Weste

Köln. (MR) Die Kölner Junghaie begrüßten an diesem Wochenende den EC Bad Tölz und konnten erneut beide Spiele siegreich gestalten.

Nach dem deutlichen 8:4 Sieg von Samstag sah das Spiel am Sonntag über weite Strecken nicht so eindeutig aus, der EC Bad Tölz bot den Junghaien gut Paroli. Es dauerte bis zur 9. Spielminute, dass der erste Treffer fiel (Elias Aul in Überzahl), worauf allerdings die Gäste die postwendende Antwort hatten (Johannes Hassmann, 9.). Aus kurzer Distanz legte Maximilian Strauss für die Hausherren wieder vor (10.). Beide Mannschaften hatten ihre Möglichkeiten, Kölns Timo Hausfelder legte mit schönem Move um den Goalie herum zum 3:1 (17.), dem Botond Gal kurz vor der Sirene noch den erneuten Anschlusstreffer folgen ließ.

Es gab einige Strafzeiten auf beiden Seiten, und die Domstädter trafen in der 30. Spielminute in Überzahl (Lasse Naumann). Auch diesmal wechselten die Druckphasen, der quirrlige Techniker Ismailcan Sahanoglu brachte die Oberbayern auf 4:3 wieder heran (32.), dem Köln durch den Doppelschlag von Roberts Miglans und Max Ziergiebel das 5:3 und 6:3 folgen ließ (34.). Und erneut nur Sekunden später stellte Christoph Leitner auf den Pausenstand von 6:4 (35.).

Im Schlussabschnitt gab es hauptsächlich Strafzeiten zu notieren, ein einziger Treffer sprang hier aus den jeweiligen Bemühungen heraus (Strauss, 56.). Damit haben die Junghaie an diesem Wochenende 15 Tore geschossen für die volle 6-Punkte-Ausbeute.

Die Ergebnisse des Wochenendes:

Findungsgruppe 1

SB Rosenheim – Jungadler Mannheim 2:4 / 0:8

Jung-Eisbären Regensburg – Düsseldorfer EG 2:4 / 3:2

EV Landshut – Krefelder EV’81 2:5 / 1:2

SC Bietigheim Bissingen – ERC Ingolstadt 3:1 / 6:7

Findungsgruppe 2:

Iserlohner EC – ESV Kaufbeuren 7:4 / 6:3

ESC Dresden – Augsburger EV 6:3 / 9:8

Eisbären Juniors Berlin – Schwenninger ERC 9:2 / 13:3

Kölner Junghaie – EC Bad Tölz 8:4 / 7:4