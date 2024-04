DNL: Jungadler Mannheim sind neuer U17-Meister

Köln. (PM DEB) Die Jungadler Mannheim dürfen sich über den Meistertitel der Saison 2023/24 in der Deutschen U17-Nachwuchsliga (DNL) freuen. Im vierten Spiel der...

Köln. (PM DEB) Die Jungadler Mannheim dürfen sich über den Meistertitel der Saison 2023/24 in der Deutschen U17-Nachwuchsliga (DNL) freuen.

Im vierten Spiel der finalen Best-of-Five-Serie setzte sich das Team der Jungadler mit 5:1 gegen die Kölner Junghaie durch. In den ersten drei Partien des Playoff-Finals konnten jeweils die gastgebenden Teams gewinnen – in Spiel vier brachte dann der erste Auswärtssieg der Serie, die Entscheidung über die diesjährige Meisterschaft.

Mussten sich die Jungadler Mannheim im Endturnier der Vorsaison noch den Dresdner Eislöwen im Spiel um Platz drei geschlagen geben, schaffte es das Team im diesjährigen Playoff-Modus an die Spitze der deutschen U17-Teams. Für den Mannheimer Nachwuchs verlief die Saison 2023/24 äußerst erfolgreich – den U15-Meistertitel konnten die Jungadler ebenfalls bereits für sich verbuchen.

Stimmen zum Spiel

Cheftrainer Jungadler Mannheim Adam Borzęcki: „Wir waren ja schon im letzten Jahr nahe am Titel, aber in dieser Saison sind wir als Mannschaft noch wesentlich stärker geworden. Mit dem Finalsieg haben wir die gute Leistung der U17-Meisterrunde bestätigt. Wir wären zwar gerne vor eigenem Publikum Meister geworden, aber so ist eben Play-Off.“

Ligenleiter DFEL & DEB-Nachwuchsspielbetrieb Manfred Lang: „Wir gratulieren den Jungadlern Mannheim zur U17-Meisterschaft. Nach vier hochklassigen Partien im diesjährigen Playoff-Finale, konnte sich die Mannheimer Nachwuchsauswahl am heutigen Tag, mit einem ungefährdeten Sieg in der Kölnarena 2, zum verdienten Meister dieser Spielzeit küren. Wir danken beiden Teams für eine spannende und leidenschaftliche Finalserie.“

Ergebnisse U17 DNL Playoff-Finale

13.04.2024 | 15:00 Uhr | Jungadler Mannheim – Kölner Junghaie 4:0

14.04.2024 | 16:00 Uhr | Kölner Junghaie – Jungadler Mannheim 4:1

20.04.2024 | 15:00 Uhr | Jungadler Mannheim – Kölner Junghaie 4:1

21.04.2024 | 14:00 Uhr | Kölner Junghaie – Jungadler Mannheim 1:5

Alle Spielpläne und Ergebnisse zu den Partien gibt es unter:

https://deb-online.live/liga/herren/u17/