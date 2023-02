DNL – Jung-EisbÃ¤ren Regensburg starten in Krefeld erfolgreich in die Platzierungsrunde

Krefeld. (MR) Der Krefelder EV’81 empfing zum ersten von maximal fünf Spielen der Platzierungsrunde die Jung-Eisbären aus Regensburg in der Rheinlandhalle. In dieser Runde,...

Krefeld. (MR) Der Krefelder EV’81 empfing zum ersten von maximal fünf Spielen der Platzierungsrunde die Jung-Eisbären aus Regensburg in der Rheinlandhalle.

In dieser Runde, in der es um nichts als die Ehre geht, spielen die vier letztplatzierten Mannschaften der Hauptrunde Gruppe 2 eine Platzierung aus. Diese hat nur Wert für die Setzliste der kommenden Saison, da es in diesem Jahr keinen Absteiger aus der DNL I geben soll. Krefeld als Vierter der Hauptrunde genoss gegen die Altersgenossen aus der Domstadt das Heimrecht und hatte die ersten beiden Spiele zuhause. Im Startabschnitt am Samstag egalisierten sich die beiden Teams. Beide hatten ihre Phasen und Möglichkeiten, und so ging es dem Spielverlauf entsprechend mit 1:1 unentschieden in die erste Pause.

„Reifenplatzer“ sorgt für Vorentscheidung

Im zweiten Durchgang gab es mehr Strafen, hauptsächlich gegen die Gäste, doch die Mannschaften konnten keinen Nutzen daraus ziehen. Kurz vor der Sirene fiel dann aber doch noch ein Treffer, als Löhr mit weitem Pass bedient völlig allein vor Krefelds Goalie Erdmann auftauchte und in den Knick zur erneuten Führung einschoss. Specialteams waren erst zu Beginn des Schlussabschnittes erfolgreich. Zunächst versuchte Erdmann in eigener Überzahl die Regensburger Befreiung zu klären und war weit aus seinem Kasten gekommen. Es blieb bei dem Versuch, und die Eisbären konnten auf 3:1 erhöhen. In derselben Strafzeit allerdings klappte es dann auch noch in Überzahl für die Seidenstädter. Doch trotz Chancen auf beiden Seiten sollte kein Treffer mehr fallen, und Krefeld verlor das erste Spiel knapp mit 2:3. Am Sonntag geht es weiter, ehe am kommenden Wochenende zwei Spiele in Regensburg angesetzt sind. Ein fünftes Spiel findet nochmals in der Rheinlandhalle statt.

Die Tore erzielten:

0:1 (12:04) Luis Marusch (Nico Heinrich, Nicolas Hinz)

1:1 (14:14) Dorian Kielbasa (Artjom Piskowazkow)

1:2 (39:07) Clemens Löhr (Nico Bibl, Robert Linhart)

1:3 (40:40) Leonard Mößinger SH1

2:3 (41:34) Jan Wellen (Carl Konze, Niclas Focks) PP1

Schiedsrichter: Maris Kruminsch, Tom Giesen (Sascha Quint, Marc Grewe)

Strafen: KEV – 6 Min.; EVR – 14 Min.