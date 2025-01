DNL: Düsseldorfer EG erarbeitet sich drei Punkte gegen Verfolger ESC Dresden

Düsseldorf. (MR) Auch in der Qualifikationsrunde der DNL geht es in den letzten Spielen vor allem um die Positionierung in der Tabelle bzw. die Playoff-Plätze. An diesem Wochenende trafen die Tabellennachbarn Düsseldorf (1.) und Dresden (2.) aufeinander.

Obwohl beide Mannschaften vor diesem Spieltag 9 Punkte trennten, spielten sie gleichwertig auf – wie Tabellennachbarn eben. Früh konnten die jungen Eislöwen den ersten Treffer markieren (3.). Dieser Zwischenstand, der bis zur 12. Spielminute Bestand hatte, entsprach auch dem Spielgeschehen auf dem Eis. Die Hausherren hatten oftmals Probleme bei der Puckkontrolle, während sich in den Reihen der Dresdener einige „lange Jungs“ befanden, die mit ebenso langen Schlägern auch gerne in die Pässe stachen und Pucks weg spitzelten. Das zog sich durch weite Teile des Spiels. Sedleckij konnte eine dicke Möglichkeit nicht verwerten, und im Gegenzug wurde Kreps auf die Reise geschickt, der für Düsseldorf zum Ausgleich einschoss (12.). Die Statistik hatte im Startabschnitt 6:15 Torschüsse gezählt, so war es fast schmeichelhaft, dass unentschieden die Seiten gewechselt wurden.

100% Überzahlquote gibt es auch nicht oft

Und nicht nur, dass die Gäste gerne die Scheiben weg stachen, sie waren dann auch schnell wieder vorne. Und prompt gingen die Sachen auch früh im zweiten Durchgang erneut in Führung (23.). Diesmal allerdings waren die Gastgeber schneller mit dem Ausgleich (24.). Doch dann nahm das Drittel Fahrt auf. Düsseldorf konnte sich zeitweise im Angriff festsetzen und die Gäste beschäftigen. Kurioser Fakt in diesem Spiel: es gab insgesamt ganze drei Strafen – und alle drei wurden mit einem Treffer bestraft! So fiel dann auch der erstmalige Führungstreffer der Rheinländer in numerischer Überzahl (Boos, 33.). Anschließend die Strafe gegen Düsseldorf und der 3:3 Ausgleich durch gute Nacharbeit im Slot nach Monstersave von Sean Kuklok (Kippes, 35.). Doch das Drittel war noch nicht zu Ende. Wieder legten die Gäste vor (37.), doch noch vor der Sirene trafen auch die Hausherren nochmals.

Der Schlussabschnitt war wieder etwas weniger turbulent. Erst in der 46. Spielminute gab es die erwähnte dritte Strafe des Spiels, und diese Überzahl wurde fast komplett „ausgenutzt“, ehe sich Lenny Boos ein Herz fasste und zügig den Abschluss suchte und fand. Es ging hin und her, Klassen hatte mit dem Bauerntrick den Ausbau der Führung für die DEG auf dem Schläger. Auf der anderen Seite setzte Buschbeck seinen Versuch aussichtsreich an die Latte, die Elbflorenzer hatten schon gejubelt (und hätten in einer anderen Liga sicher den Videobeweis gefordert). Jetzt drückten die Gäste wütend auf einen weiteren Ausgleich, doch Düsseldorf mauerte die Mittellinie zu. Als Dresden 90 Sekunden vor der finalen Sirene den Goalie zog, war es Kronhardt, der die Befreiung vor seinem Verfolger erreichte und aus spitzem Winkel den Emptynetter zum Endstand von 6:4 einschieben konnte.

Es spielten:

DEG – Sean Kuklok – Dalibor Dvorak, Lars Nemec – Aleksej Abramov, Nik Klassen, David Galfinger; Erik Wischnenko, Arthur Zaytsev – Stanislav Kronhardt, Daniil Afonin, Leon Kreps; Laurens van Leyen – Daniel Padolko, Robin Diel, Luca Müller, Lenny Boos

ESCD – Marvin Berbner – Felix Krüger, Richard Ulbrich – Richard Müller, Timur Sedleckij-Razin, Matjas Čaloun; Michael Tarasenko, Lasse Knoll – Karl Gärtner, Malte Barthold, Lukas Buschbeck; Nick Bernhardt, Emilian Hübner – Emil Kippes, Dawid Schleer, Laurin Lindner; Nikita Zimmermann, Justus Frisch, Jesper Satzky

Die Tore erzielten:

0:1 (02:14) Ulbrich

1:1 (11:08) Kreps (Afonin, Kronhardt)

1:2 (22:10) Buschbeck (Tarasenko, Barthold)

2:2 (23:50) Afonin (Kronhardt, Kreps)

3:2 (32:31) Boos (Müller, Klassen) PP1

3:3 (34:16) Kippes (Barthold, Buschbeck) PP1

3:4 (36:08) Lindner (Schleer, Kippes)

4:4 (39:49) Afonin (Kreps, Kronhardt)

5:4 (47:33) Boos (Klassen, Müller) PP1

6:4 (59:37) Kronhardt (Wischnenko, Zaytsev) EN

Schiedsrichter: Patrick Steven (Dominik Luft, Christian Amend)

Strafen: DEG – 2 Min.; ESCD – 4 Min.