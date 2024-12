DNL: DÃ¼sseldorfer EG besiegt SC Bietigheim-Bissingen etwas zu deutlich 5:1

Düsseldorf. (MR) Im Samstagsspiel der DNL Qualifikationsrunde traf die Düsseldorfer EG erstmalig auf die U20 des SC Bietigheim Bissingen. In einem fehlerbehafteten aber interessanten...

Düsseldorf. (MR) Im Samstagsspiel der DNL Qualifikationsrunde traf die Düsseldorfer EG erstmalig auf die U20 des SC Bietigheim Bissingen. In einem fehlerbehafteten aber interessanten Spiel ging den Gästen am Ende die Luft aus.

Dieses erste Spiel der DEG gegen den SCB zeigte von beiden Teams in jedem Drittel ein anderes Gesicht. Zwar setzten die Hausherren sehr früh im Spiel die erste Duftmarke in Form des Führungstreffers, doch dann landeten sie zwei Male auf der Strafbank, und die Gäste kamen in Überzahl zum Ausgleich (11.). Es war ein Hin und Her zweier gleichwertiger Mannschaften und das Unentschieden zur ersten Pause durchaus dem Spielverlauf entsprechend. Im zweiten Durchgang dann spielten fast nur noch die Enztaler. Sie konnten aber ihr optisches Übergewicht nicht in Zählbares ummünzen, obwohl sie die Düsseldorfer teilweise in deren Drittel eingeschnürt hielten.

Doppelschlag stellt die Weichen auf Sieg

Für den Schlussabschnitt hatten sich die Rheinländer offenbar mehr vorgenommen, denn nun dominierten sie zwar nicht das Spiel, aber sie trafen jetzt wieder. Zunächst ging es noch hin und her, dann hatten Pascal Widmann und Jacques Tenten auf der einen Seite zwei Großchancen, die nicht an DEG Keeper Franz Jokinen vorbeigebracht werden konnten. Und auf der anderen Seite rappelte es postwendend hinter Paul Brosius (48.). Bietigheim kam diesmal nicht wieder zum Ausgleich. Es waren bereits die letzten sechs Minuten angebrochen, als Düsseldorfs Arsenii Voroteliak eine freie Scheibe im Angriffsdrittel aufnehmen konnte, den Goalie umkreiste und zum 3:1 einnetze. Keine zwei Minuten später war eine Strafe gegen die Gäste angezeigt, der sechste Mann noch nicht wirklich auf dem Eis, da lud Akira Watanabe durch und traf zum 4:1 (57.). Düsseldorf überstand anschließend gar eine zweiminütige doppelte Unterzahl, Bietigheims Trainer Ruppert Meister zog den Goalie, doch sein Team konnte den vermehrten Platz nicht druckvoll nutzen. Im Gegenteil – kaum war die DEG wieder vollzählig, bekam Voroteliak von der Strafbank kommend das Spielgerät und konnte dieses bis ins verwaiste Tor tragen. Das war dann auch der mit 5:1 um ein oder zwei Treffer zu deutliche Endstand über das gesamte Spiel gesehen.

Die Tore erzielten:

1:0 (01:17) Daniil Afonin (Laurens van Leyen)

1:1 (10:05) Philipp Nuss (Justin Scheck, Pascal Widmann) PP1

2:1 (47:42) Robin Diel (Luca Müller, Alexander Chumakov)

3:1 (54:43) Arsenii Voroteliak

4:1 (56:21) Akira Watanabe (David Galfinger) EA

5:1 (59:30) Arsenii Voroteliak (Dalibor Dvorak) EN

Schiedsrichter: Tim Heffner, Chris Otten (Joey-Max Menzel, Luca Hellingrath)

Strafen: DEG – 10 Min.; SCB – 4 Min.

Zuschauer: 122