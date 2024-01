DKMS x Eishockey: Powerplay gegen Blutkrebs

Kassel. (PM DKMS) Vor fünf Jahren hat Pia Herzog (37) aus Kassel bereits starken Einsatz gegen Blutkrebs gezeigt. Damals spendete die gebürtige Pegnitzerin an...

Kassel. (PM DKMS) Vor fünf Jahren hat Pia Herzog (37) aus Kassel bereits starken Einsatz gegen Blutkrebs gezeigt.

Damals spendete die gebürtige Pegnitzerin an Angela aus den USA (aus der Nähe von Seattle) Stammzellen und rettete der damaligen Leukämie-Patientin dadurch das Leben. In 2024 haben die beiden ein besonderes Ziel: „Im Juli fliegen wir für ein paar Wochen zu meiner Schwiegerfamilie nach Kanada und hoffen, dass wir Angela dann vor Ort treffen können“, so Pia.

In Deutschland steht Pia täglich am Rand des Eishockeyfelds der Kassel Huskies, begleitet ihre beiden Kids Milo und Leon zum Training und zu den Spielen und supportet ihren Mann Brent – Equipment-Manager der Kassel Huskies. Um ein weiteres Zeichen gegen Blutkrebs zu setzen, hat Pia bei den Huskies nun eine Aktion beim kommenden Heimspiel gegen die Krefeld Pinguine angestoßen. Bei der „Rudel-Registrierung“ am Freitag, 26. Januar 2024, ruft der EC Kassel Huskies in der Nordhessen Arena (Am Auestadion 1, 34121 Kassel) zur kostenlosen Registrierung bei der DKMS auf. Ab 18 Uhr (Einlass) können sich alle Besucher:innen vor Ort registrieren lassen, um Menschen eine zweite Lebenschance zu ermöglichen.

Pias Aufruf an alle noch nicht Registrierten ist klar: „Es ist unfassbar wichtig, sich registrieren zu lassen, denn es könnte jeden treffen. Wenn einer von uns erkranken würde, wäre ich unfassbar dankbar für jeden, der sich hat registrieren lassen und der damit vielleicht zum Lebensretter werden kann.“

Allgemeine Informationen zur DKMS gibt’s darüber hinaus hier: https://www.dkms.de/faq